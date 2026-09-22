Αισθητή υποχώρηση καταγράφει η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας για την Τετάρτη, αν και παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή διαμορφώνεται στα 153,87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας μείωση 27% σε σύγκριση με τα 211,76 ευρώ, της προηγούμενης ημέρας.

Παρά τη μεμονωμένη αυτή υποχώρηση, η μέση τιμή για τον μήνα Σεπτέμβριο διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παρουσιάζοντας αισθητή αύξηση σε σχέση τόσο με τον Αύγουστο (133,4 ευρώ), όσο και με τον περσινό Σεπτέμβριο (92,77 ευρώ).

Η διακύμανση που θα καταγραφεί τις επόμενες επτά ημέρες θεωρείται καθοριστική, καθώς θα διαμορφώσει την τελική μέση τιμή του μήνα, βάσει της οποίας οι προμηθευτές θα τιμολογήσουν τα τιμολόγια λιανικής για τον επόμενο μήνα.

Κύριος παράγοντας της συνολικής ανόδου των τιμών αποτελεί η αύξηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες τις προηγούμενες ημέρες ξεπέρασαν τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προτού υποχωρήσουν γύρω στα 70 ευρώ.