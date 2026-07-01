Σε τροχιά δυναμικής υποχώρησης βρέθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Μάιο του 2026, με το ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 8,1%, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην εγχώρια αγορά εργασίας.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αναθεωρημένων προς τα κάτω στοιχείων των προηγούμενων μηνών, καθώς η Ελληνική Στατιστική Αρχή επαναπροσδιόρισε το ποσοστό του Απριλίου στο 9,1% έναντι του αρχικού 9,5% και του Μαρτίου στο 10,1% αντί για 10,4%.

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που ανακοινώθηκαν σήμερα Τετάρτη, ο συνολικός αριθμός των ανέργων στη χώρα ανήλθε σε 383.740 άτομα, καταγράφοντας πτώση κατά 29.643 άτομα σε ετήσια βάση και μια εντυπωσιακή μείωση κατά 48.028 άτομα μέσα σε μόλις έναν μήνα, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026.

Η ακτινογραφία των στοιχείων ανά φύλο αναδεικνύει μια σημαντική ψαλίδα, καθώς στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 11,7% σημειώνοντας άνοδο από το 10,6% του περσινού Μαΐου, την ώρα που στους άνδρες υποχώρησε αισθητά στο 5% από 7,2% πέρυσι.

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, η πιο ενθαρρυντική μεταβολή εντοπίζεται στους νέους 15 έως 24 ετών, όπου η ανεργία υποχώρησε στο 16,8% από το 20,7% του Μαΐου του 2025.

Αντίστοιχα, στην παραγωγική ομάδα των 25 έως 74 ετών το ποσοστό σημείωσε μικρή κάμψη και διαμορφώθηκε στο 7,6% έναντι 8% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, ο αριθμός των απασχολουμένων ενισχύθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 4.353.357 άτομα.

Η άνοδος αυτή μεταφράζεται σε αύξηση κατά 20.712 εργαζόμενους σε σχέση με τον Μάιο του προηγούμενου έτους και κατά 18.654 άτομα σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026.

Τέλος, η κατηγορία των ατόμων κάτω των 75 ετών που βρίσκονται εκτός του εργατικού δυναμικού, καθώς δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, διαμορφώθηκε στα 2.979.634 άτομα, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση κατά 0,8% αλλά και μια μικρή μηνιαία αύξηση της τάξης του 0,9% σε σχέση με τον Απρίλιο.