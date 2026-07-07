Οι κλασικές καλοκαιρινές διακοπές χαλάρωσης δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μια νέα ταξιδιωτική τάση, το λεγόμενο «skilliday» —έναν όρο που προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων skills και holiday— δηλαδή σε ταξίδια που συνδυάζουν την αναψυχή με την εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας.

Σύμφωνα με μια νέα μεγάλη έρευνα της Mastercard, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 27.000 ταξιδιώτες από 28 ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 48%, σχεδιάζουν να μάθουν κάτι νέο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Μάλιστα, πάνω από ένας στους τρεις έχει ήδη κλείσει φέτος ένα τέτοιο ταξίδι, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και τη συμμετοχή σε μαθήματα μαγειρικής, μέχρι την εξάσκηση σε κάποιο άθλημα ή ακόμη και την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων επιβίωσης στη φύση.

Η τάση αυτή εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή στις νεότερες ηλικίες, καθώς το 57% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών και το 52% των ταξιδιωτών ηλικίας 25 έως 34 ετών έχουν ήδη οργανώσει μια παρόμοια απόδραση.

Παράλληλα, το 51% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το ταξίδι αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης νέων γνώσεων, ενώ το 48% θεωρεί ότι οι δεξιότητες αυτές αποτελούν ένα πολύ πιο πολύτιμο αναμνηστικό σε σχέση με τα παραδοσιακά σουβενίρ.

Στην κορυφή των προτιμήσεων των ταξιδιωτών βρίσκεται η εκμάθηση βασικών φράσεων σε μια νέα γλώσσα, ενώ ακολουθούν τα μαθήματα μαγειρικής με τοπικούς σεφ, η παραγωγή τοπικών προϊόντων όπως κρασί και τυριά, οι δραστηριότητες ευεξίας όπως η γιόγκα και ο διαλογισμός, καθώς και οι παραδοσιακές τέχνες όπως η κεραμική και η υφαντική.

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης οι δημιουργικές δραστηριότητες όπως η φωτογραφία και η ζωγραφική, τα αθλητικά προγράμματα, οι δεξιότητες επιβίωσης στη φύση, οι τεχνικές χειροτεχνίας και οι πρακτικές βιώσιμης διαβίωσης.

Η άνοδος των «skilliday» δημιουργεί παράλληλα σημαντικές ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, ο οποίος απασχολεί έναν στους εννέα εργαζομένους στην Ευρώπη και συνεισφέρει καθοριστικά στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.

Δύο στους πέντε ταξιδιώτες δηλώνουν πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για ένα ταξίδι που τους προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια νέα δεξιότητα, στρεφόμενοι συχνά σε τοπικούς παρόχους για αυθεντικές εμπειρίες.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Natalia Lechmanova, Chief Economist του Mastercard Economics Institute για την Ευρώπη, επεσήμανε ότι η τάση αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη στροφή των καταναλωτών προς τις εμπειρίες.

Πρόσθεσε επίσης ότι αυτού του είδους τα ταξίδια προσφέρουν μια πιο ουσιαστική εμπειρία στους ταξιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να ενισχύσουν λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, αγροτικές περιοχές και περιόδους χαμηλής ζήτησης, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο ισορροπημένη κατανομή των οφελών του τουρισμού.