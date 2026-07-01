Σαφές μήνυμα προς τις αγορές και την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ απηύθυνε σήμερα ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Κέβιν Γουόρς, χαρακτηρίζοντας «υπερβολικά υψηλές» τις τιμές των προϊόντων και ξεκαθαρίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με επίπεδα πληθωρισμού άνω του στόχου.

Μιλώντας στο διεθνές φόρουμ κεντρικών τραπεζιτών στη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο Γουόρς υπογράμμισε με έμφαση ότι όσοι πίστευαν πως η Fed θα ανεχόταν έναν πληθωρισμό πάνω από το 2% πρόκειται να απογοητευτούν, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή του προσήλωση στην καταπολέμηση των ανατιμήσεων.

Η τοποθέτηση του νέου ισχυρού άνδρα της Fed έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ δέχτηκε ισχυρές πιέσεις και εκτοξεύτηκε στο 4,1% τον Μάιο —ποσοστό διπλάσιο από τον επίσημο στόχο— εξαιτίας του ράλι στις τιμές της ενέργειας που πυροδότησε η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Γουόρς συγκεντρώνουν τα βλέμματα των αναλυτών παγκοσμίως, δεδομένου ότι διορίστηκε στη θέση αυτή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στο παρελθόν είχε ασκήσει έντονες πιέσεις στον προκάτοχο του Γουόρς, Τζερόμ Πάουελ, επιδιώκει ανοιχτά τη μείωση των επιτοκίων για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, υποβαθμίζοντας παράλληλα τους κινδύνους του πληθωρισμού.

Απαντώντας έμμεσα στην καχυποψία που προκαλούν οι στενοί του δεσμοί με τον Λευκό Οίκο, ο Γουόρς υπεραμύνθηκε σθεναρά του θεσμικού ρόλου της Fed, τονίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει απολύτως ανεξάρτητη και αυτό το καθεστώς δεν πρόκειται να αλλάξει.

Παρά τη σκληρή του ρητορική, ο ίδιος σημείωσε πάντως ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό παρουσιάζουν σημάδια υποχώρησης στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και της επακόλουθης πτώσης στις τιμές των καυσίμων.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής, ο νέος πρόεδρος επιβεβαίωσε την πάγια στρατηγική του να μην παρέχει καμία απολύτως «καθοδήγηση» (forward guidance) για τις προθέσεις του σχετικά με τα επιτόκια, τα οποία η Fed διατηρεί αμετάβλητα από τον Δεκέμβριο του 2025.

Επιλέγοντας να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ο Γουόρς ξεκαθάρισε ότι αφήνει τους επενδυτές και τους αναλυτές ελεύθερους να αξιολογούν και να ερμηνεύουν μόνοι τους τα μακροοικονομικά δεδομένα και τις εκάστοτε δημόσιες τοποθετήσεις του.