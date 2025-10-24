Τη νέα απευθείας σύνδεση Αθήνα-Βερολίνο με τέσσερις εβδομαδιαίες πτήσεις (Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή) εγκαινίασε στις 16 Οκτωβρίου ο ελληνικός αερομεταφορέας SKY express.

Μετά το Μόναχο, τη Φρανκφούρτη, το Ντίσελντορφ, και με το Αμβούργο να προστίθεται σύντομα, η γερμανική πρωτεύουσα εντάσσεται ως ακόμη ένας στρατηγικός ευρωπαϊκός προορισμός, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της εταιρείας στη γερμανική αγορά.

Το νέο απευθείας δρομολόγιο της SKY express πραγματοποιείται με τα αεροσκάφη Airbus A320neo και Airbus A321neo.

«Με τη νέα αυτή σύνδεση, η SKY express εξυπηρετεί πλέον 27 διεθνείς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της σε αγορές στρατηγικής σημασίας που ενισχύουν την εξωστρέφεια της χώρας και την ελκυστικότητά της ως τουριστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του αερομεταφορέα.

Έως το τέλος του έτους, το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας ενισχύεται περαιτέρω με νέες απευθείας συνδέσεις από Αθήνα προς Λισαβόνα, Μαδρίτη, Αμβούργο, Λιόν και Τελ Αβίβ, καθώς και με νέες συνδέσεις Θεσσαλονίκη-Ντίσελντορφ και Ηράκλειο-Τίρανα.

Στην πρώτη πτήση, εκ μέρους της SKY express το «παρών» έδωσε ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της εταιρείας ο οποίος δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το αεροδρόμιο του Βερολίνου για τη θερμή υποδοχή. Η νέα αυτή σύνδεση ενισχύει ουσιαστικά τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και προσφέρει στους επιβάτες από Βερολίνο πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με συνέπεια, συνεχίζουμε να παρέχουμε αξιόπιστες, ποιοτικές και προσιτές επιλογές, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα των δύο χωρών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Ελλάδας».

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη SKY express στο αεροδρόμιο του Βερολίνου και προσφέρουμε στους επιβάτες μας μια νέα, σταθερή σύνδεση με την Αθήνα. Πρόκειται για μία σύνδεση, που προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές τόσο για επαγγελματικά όσο και για ταξίδια αναψυχής. Ιδιαίτερα, το εκτεταμένο δίκτυο συνδέσεων της SKY express εντός Ελλάδας δημιουργεί ελκυστικές ταξιδιωτικές δυνατότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε η Aletta von Massenbach, διευθύνουσα σύμβουλος του αεροδρομίου.

