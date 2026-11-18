Επενδυτικοί οργανισμοί με κεφάλαια υπό διαχείριση 4 τρισ. ευρώ, περισσότεροι από 12.000 συμμετέχοντες, πάνω από 25.000 προγραμματισμένες συναντήσεις και ένας φιλόδοξος στόχος για την Ευρώπη: έως το 2050, τουλάχιστον δύο από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, με βάση τη χρηματιστηριακή τους αξία, να είναι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Αυτά είναι τα μεγέθη και τα μηνύματα που αναδείχθηκαν στο Ελσίνκι, κατά την έναρξη του Slush 2026, μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις startups και επενδυτών.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται στις 18 και 19 Νοεμβρίου, φέρνει σε επαφή ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων με επενδυτές, στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και εκπροσώπους του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν περιορίζεται σε παρουσιάσεις και συζητήσεις, αλλά δίνει έμφαση στις προσωπικές επαφές, στην αναζήτηση χρηματοδότησης και στις συνεργασίες που μπορούν να μετατρέψουν μια νέα ιδέα σε εταιρεία διεθνούς εμβέλειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, το 76% των συμμετεχόντων προέρχεται από startups ή τον επενδυτικό χώρο, ενώ πραγματοποιούνται εκατοντάδες παράλληλες εκδηλώσεις.

Η ευρωπαϊκή φιλοδοξία και το 2050

Το κεντρικό μήνυμα της έναρξης διατύπωσαν οι δύο επικεφαλής του Slush, η διευθύνουσα σύμβουλος Noora Saksa και η πρόεδρος Charlotte Alholm. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από τη διαπίστωση της τεχνολογικής της υστέρησης στη δημιουργία επιχειρήσεων ικανών να ανταγωνιστούν τους μεγαλύτερους ομίλους παγκοσμίως.

Οι δύο ομιλήτριες συνέδεσαν την επιχειρηματικότητα με την οικονομική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ότι η ήπειρος διαθέτει επιστημονική γνώση, ανθρώπινο δυναμικό και κεφάλαια, αλλά δεν αξιοποιεί επαρκώς αυτές τις δυνατότητες.

Ο στόχος που έθεσαν είναι συγκεκριμένος: τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα βάσει χρηματιστηριακής αξίας έως το 2050. Δεν τον παρουσίασαν ως το ανώτατο όριο των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, αλλά ως ένα ελάχιστο επίπεδο φιλοδοξίας.

Η Saksa επισήμανε ότι η Ευρώπη χρειάζεται νέες ιστορίες παγκόσμιας τεχνολογικής επιτυχίας και ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Στην εναρκτήρια ομιλία χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα η ολλανδική ASML, κατασκευάστρια εξοπλισμού απαραίτητου για την παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών. Οι διοργανώτριες ανέφεραν ότι η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία εμφανιζόταν μόλις στην 24η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βάσει κεφαλαιοποίησης, στοιχείο που χρησιμοποίησαν για να αναδείξουν την απόσταση από τους αμερικανικούς και άλλους διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η συγκεκριμένη θέση αποτυπώνει τη συγκυρία της ομιλίας και όχι μια διαχρονικά σταθερή κατάταξη, καθώς οι χρηματιστηριακές αξίες μεταβάλλονται καθημερινά.

Η συζήτηση δεν αφορούσε μόνο τη δημιουργία μεγάλων εταιρειών, αλλά και το ποιος θα παράγει τις τεχνολογίες της επόμενης γενιάς, πού θα συγκεντρώνεται η προστιθέμενη αξία και ποιες οικονομίες θα αποκομίζουν τα οφέλη από τις νέες αγορές.

Οι διοργανώτριες υποστήριξαν ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους ιδρυτές πρόθυμους να αναλάβουν επιχειρηματικό κίνδυνο, καθώς και ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στις νέες εταιρείες να αναπτύσσονται γρήγορα πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Από τις ιδέες στις μεγάλες επιχειρήσεις

Η Saksa και η Alholm έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά. Όπως ανέφεραν, η ευρωπαϊκή πρόκληση δεν οφείλεται πρωτίστως σε έλλειψη δεξιοτήτων ή ιδεών. Η ήπειρος διαθέτει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία. Εκείνο που απαιτείται είναι να μετατραπούν περισσότερες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες σε επιχειρήσεις με διεθνή προοπτική.

Στο πλαίσιο αυτό, έκαναν αναφορά στους περίπου 2.000 νέους συντελεστές και εθελοντές που υποστηρίζουν τη διοργάνωση.

Για τους διοργανωτές, αυτοί οι νέοι δεν αποτελούν μόνο το ανθρώπινο δυναμικό μιας μεγάλης εκδήλωσης, αλλά μια δεξαμενή μελλοντικών ιδρυτών, επενδυτών και στελεχών. Η ίδια η ιστορία του Slush, που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία νέων ανθρώπων και εξελίχθηκε σε διεθνές σημείο συνάντησης της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα του τι μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή ομάδα με σαφή στόχο.

Η φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης συνοψίζεται στην επιδίωξη για «περισσότερο ουσιαστικό περιεχόμενο και λιγότερο θόρυβο».

Η οργανωτική ομάδα επέλεξε πιο στοχευμένη σύνθεση του κοινού, με έμφαση στις ανάγκες των εταιρειών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να αυξήσει την αξία κάθε επαφής μεταξύ ιδρυτών και επενδυτών, αντί να αντιμετωπίζει την αύξηση της προσέλευσης ως αυτοσκοπό.

Το ύψος των 4 τρισ. ευρώ αφορά το σύνολο των κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι επενδυτικοί οργανισμοί οι οποίοι εκπροσωπούνται στη διοργάνωση. Δεν πρόκειται για χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί ή δεσμευθεί για τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Ωστόσο, η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού επενδυτών δημιουργεί ευκαιρίες για συναντήσεις, αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων και νέες συνεργασίες.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνή κεφάλαια είναι κρίσιμη για τις ευρωπαϊκές startups που επιδιώκουν να περάσουν από την τοπική αγορά στη διεθνή ανάπτυξη.

Οι τρεις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εναρκτήρια εκδήλωση προσέδωσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος συνομίλησε με τον Oliver Crook, επικεφαλής ανταποκριτή του Bloomberg για την Ευρώπη.

Η συζήτηση ανέδειξε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη δεν αφορά πλέον αποκλειστικά τις επιχειρήσεις, αλλά επηρεάζει την οικονομική ισχύ, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.

Ο κ. Στουμπ περιέγραψε τρεις μεγάλες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη.

Πρώτη είναι η εθνική ασφάλεια, καθώς η νέα τεχνολογία μεταβάλλει την κυβερνοάμυνα, τις στρατιωτικές δυνατότητες και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Δεύτερη είναι η οικονομική ασφάλεια: τα ενεργειακά δίκτυα, τα κρίσιμα ορυκτά, η υπολογιστική ισχύς και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα αποτελούν κρίκους μιας αλυσίδας στην οποία τα κράτη επιδιώκουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τρίτη είναι η κοινωνική ασφάλεια, με επίκεντρο τις αλλαγές στην εργασία και τον κίνδυνο αποκλεισμού εργαζομένων των οποίων οι δεξιότητες ενδέχεται να απαξιωθούν.

Ο Φινλανδός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον εαυτό του «αισιόδοξο ρεαλιστή» απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Αναγνώρισε τους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας και αντιμετώπισης μεγάλων προκλήσεων.

Για τη Φινλανδία, ανέδειξε τη σημασία της αξιόπιστης ενεργειακής υποδομής, σε μια εποχή κατά την οποία τα κέντρα δεδομένων και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν κατακόρυφα τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η ελληνική παρουσία με αποστολή 180 συμμετεχόντων

Στη μεγάλη αυτή διεθνή συνάντηση συμμετέχει και η Ελλάδα με αποστολή 180 εκπροσώπων του οικοσυστήματος καινοτομίας, την οποία οργανώνει η Endeavor Greece. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έως σήμερα ελληνική αποστολή στο Slush, ξεπερνώντας τους 145 συμμετέχοντες του 2025.

Στην αποστολή περιλαμβάνονται ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτές και στελέχη εταιρειών που επιδιώκουν διεθνείς επαφές και συνεργασίες.

Η παρουσία αυτή συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών startups και της πρόσβασής τους σε επενδυτικά δίκτυα.

Κατά την εκδήλωση υποδοχής της ελληνικής αποστολής, ο Φινλανδός υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων, Σάκαρι Πουίστο, ανέδειξε τις δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και Φινλανδίας στην ενέργεια, την άμυνα και τις προηγμένες τεχνολογίες, σημειώνοντας ότι το διμερές εμπόριο ανήλθε σε περίπου 800 εκατ. ευρώ το 2025.

Για τους Έλληνες συμμετέχοντες, η ουσιαστική αξία της παρουσίας στο Ελσίνκι θα κριθεί από τις επαφές που θα αποκτήσουν συνέχεια: νέες χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες με διεθνείς επιχειρήσεις και πρόσβαση σε νέες αγορές.

Αυτό είναι και το ευρύτερο μήνυμα του Slush 2026: η τεχνολογική ισχύς της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι σημερινές ιδέες θα εξελιχθούν σε μεγάλες, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις τις επόμενες δεκαετίες.