Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τα Ναυπηγεία του Ομίλου ONEX εγκαινιάζουν, για δεύτερη σχολική χρονιά, την ΕΠΑΣ Σύρου – Παράρτημα ΕΠΑΣ Ελευσίνας, με το σύνθημα «Επιλέγω το μέλλον μου!».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στόχος είναι να προσφερθεί στους νέους μια σταθερή επαγγελματική προοπτική μέσα από εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξασφαλισμένη μαθητεία στα Ναυπηγεία.

Για πρώτη φορά εισάγεται η ειδικότητα του Τεχνίτη Εργαλειομηχανών (CNC), που απευθύνεται σε άτομα 15-29 ετών τα οποία επιδιώκουν άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

Οι Τεχνίτες Εργαλειομηχανών ειδικεύονται στην κατασκευή και κατεργασία μεταλλικών στοιχείων και αντικειμένων με τη χρήση εργαλειομηχανών συμβατικού τύπου ή αριθμητικού ελέγχου.

Οι σπουδαστές αποκτούν πρακτική εμπειρία στα ναυπηγεία, εκπαίδευση σε σύγχρονα εργαστήρια και πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Παράλληλα, απολαμβάνουν παροχές όπως:

* αμοιβή και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη,

* σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές,

* αναβολή στράτευσης,

* επίδομα στέγασης (240 ευρώ/μήνα) και σίτισης (9 ευρώ/ημέρα) για μη μόνιμους κατοίκους Σύρου,

* δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.

Η υποβολή αιτήσεων για το σχολικό έτος 2025-26 πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

Ήδη, το καλοκαίρι του 2025, 15 απόφοιτοι της ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ Ελευσίνας εντάχθηκαν στο δυναμικό των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

«Η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της βιομηχανίας ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στον τόπο τους» τονίζεται στην ανακοίνωση.