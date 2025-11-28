«Δύο είναι οι λέξεις “κλειδιά” ώστε η φετινή Black Friday να αποβεί win-win για εμπορικές επιχειρήσεις και καταναλωτές: Ευθύνη και Ισορροπία» όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.

Ο κ. Καφούνης πρόσθεσε:

«Οι 230.000 εμπορικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΣΕΕ σε όλη τη χώρα έχουν αναλάβει τη δική τους ευθύνη, με μεγάλες προσφορές και πλήρη εφαρμογή του νέου Κώδικα Δεοντολογίας στις μειώσεις τιμών. Η δύναμη όμως είναι στα χέρια των καταναλωτών.

Τους καλούμε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δίνει ο έντονος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, αλλά με αγορές τόσο σε φυσικά όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα, σε μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους και μικρότερες συνοικίες. Δεν χρειάζεται να ψάχνουν εκτός συνόρων και σε μη ασφαλείς ιστότοπους, για να βρουν μεγάλες μειώσεις τιμών και να εντοπίσουν την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.

Η σύγχρονη ελληνική εμπορική επιχείρηση, μέσα από όλα τα κανάλια πωλήσεων και με το φυσικό της κατάστημα που δεν κάνει “εκπτώσεις” στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και την εμπιστοσύνη με τον πελάτη, μπορεί και πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή σε αυτή την Black Friday.

Η επιτυχής προσαρμογή της ελληνικής αγοράς τα επόμενα χρόνια σε ένα πιο ισορροπημένο εμπορικό μοντέλο είναι στο χέρι όλων μας. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη διαδικασία αναβάθμισης των ψηφιακών εργαλείων και των δεξιοτήτων, ώστε να ανταγωνίζονται ισάξια εντός και εκτός συνόρων.

Έμποροι, καταναλωτές και πολιτεία, ας συμβάλλουμε συνειδητά και υπεύθυνα ώστε κάθε σημαντικό “ραντεβού” όπως η Black Friday, να αποβαίνει προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των ελληνικών επιχειρήσεων».

Τι είπε για την παράταση του πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις

«Άλλη μία μεγάλη νίκη για την ΕΣΕΕ, με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης με αφορμή την ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης για την παράταση του πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Συγκεκριμένα ο κ. Καφούνης δήλωσε: «Το ύψος των επαγγελματικών μισθωμάτων αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εκτόξευσης του λειτουργικού κόστους των εμπορικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια.

Με αυτό το δεδομένο, η παράταση του πλαφόν 3% και για το 2026, την οποία αποφάσισε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος, κατόπιν εποικοδομητικής συνεργασίας με την ΕΣΕΕ και της συνάντησης που είχαμε, αποτελεί ακόμη μία μεγάλη νίκη για τον εμπορικό κόσμο.

Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους. Είναι άλλη μία κερδισμένη «μάχη» στον διαρκή «πόλεμο» που δίνουμε για τη βιωσιμότητα του ελληνικού εμπορίου.

Όπως έδειξε και η ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, στο λιανικό εμπόριο χρειαζόμαστε επιπλέον περίπου 750 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του έτους, ώστε να αντισταθμίσουμε τις πιέσεις που έχουν δεχθεί στο πρώτο εννεάμηνο οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Συνεχίζουμε με τεκμηρίωση και αποφασιστικότητα για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον του ελληνικού εμπορίου».

Πηγή: ΕΣΕΕ