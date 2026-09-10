Συνεχίζεται το ανοδικό ράλι στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, με την τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου (WTI) παράδοσης Οκτωβρίου να καταγράφει αύξηση 4,39% και να διαμορφώνεται στα 100,27 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του από τον Μάιο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 100 δολαρίων από το πετρέλαιο τύπου Brent.

Παράλληλα, το συμβόλαιο Νοεμβρίου για το Brent ενισχύθηκε κατά 3,73% στα 104,99 δολάρια το βαρέλι, έχοντας φτάσει εντός της ημέρας έως και τα 105,84 δολάρια.

Η νέα εκτίναξη των τιμών αποδίδεται στην αναζωπύρωση των πολεμικών εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, γεγονός που τροφοδοτεί εκ νέου τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας.

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στο πετρέλαιο, καθώς απότομη άνοδο κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, η οποία αγγίζει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ενεργειακό κόστος.