Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει την ικανότητα και τη βούληση περαιτέρω ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας σε όλους τους κλάδους και για όλες τις επιχειρήσεις, από τις πιο μικρές έως τις πιο μεγάλες, στηρίζοντας την ανάπτυξη με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης στην ευρωζώνη, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με αφορμή το γεύμα Εργασίας με εκπροσώπους των Προεδρείων του ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και ΕΑΕΕ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕΤ με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΤ Γκίκας Χαρδούβελης και τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης παρέθεσαν σήμερα γεύμα εργασίας σε εκπροσώπους των προεδρείων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η πρωτοβουλία της ΕΕΤ, όπως επισημαίνεται, υπογραμμίζει τη στρατηγική επιλογή της μέγιστης δυνατής κινητοποίησης και συνεργασίας όλων των παραγωγικών φορέων και κοινωνικών εταίρων, συνδράμοντας τις προσπάθειες της Πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, των επενδύσεων και της απασχόλησης, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Τους φορείς εκπροσώπησαν η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΣΕΒ κ. Ράνια Αικατερινάρη, οι Αντιπρόεδροι ΔΣ του ΣΕΤΕ κ. Ευτύχης Βασιλάκης και κ. Αγάπη Σμπώκου , ο Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου και η Γενική Διευθύντρια κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Στο γεύμα εργασίας συμμετείχαν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας κ. Παύλος Μυλωνάς, της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, της Credia Bank κ. Ελένη Βρεττού, της Optima Bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης , της Citibank κ. Αιμίλιος Κυριάκου και της Viva κ. Χάρης Καρώνης. Την Πειραιώς εκπροσώπησε ο Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking κ. Θεόδωρος Τζούρος. Συμμετείχαν επίσης, η acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ κ. Χαρούλα Απαλαγάκη, στελέχη της Ένωσης και επικεφαλής Συντονιστικών Επιτροπών της ΕΕΤ.

Όπως αναγνωρίστηκε στη συζήτηση, η στενή συνεργασία ανάμεσα στο τραπεζικό σύστημα, τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί καταλύτη για την εδραίωση ενός βιώσιμου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας , ιδίως όταν το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από σύνθετες και μεταβαλλόμενες προκλήσεις.

Στη διάρκεια του γεύματος εργασίας, συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος τραπεζών, βιομηχανίας, τουρισμού και του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης με έμφαση στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις υποδομές, τα έργα βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, την καινοτομία , την εφαρμογή αναπτυξιακών- θεσμικών μεταρρυθμίσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Όπως ανακοινώθηκε, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τον Αύγουστο 2025, δείχνουν ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης 16,1% ( σύνολο χρηματοδοτήσεων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ) έναντι 3% της ευρωζώνης. Μάλιστα, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, είναι σταθερά υψηλότερος του μέσου όρου της ευρωζώνης την τελευταία τριετία.

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου -Αυγούστου 2025, το σύνολο των εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤ, ξεπέρασε τα 20 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν το σύνολο των νέων εκταμιεύσεων δανείων από τις εγχώριες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της διάθεσης κεφαλαίων από χρηματοδοτικούς οργανισμούς ( ΕΑΤ, EIB, EIF).