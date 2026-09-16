Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, καθώς διαμορφώθηκε στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αποτυπώνουν επιδείνωση στο ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, το οποίο πέρασε σε έλλειμμα 4,625 δισεκατομμυρίων ευρώ από πλεόνασμα 1,723 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, οι οποίες διευρύνθηκαν στα 47,313 δισεκατομμύρια ευρώ από 42,189 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, υπερκαλύπτοντας την άνοδο των εσόδων που ανήλθαν σε 49,207 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 46,697 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025.

Επιπλέον επιβάρυνση προήλθε και από το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, με τις δαπάνες για τόκους να αυξάνονται στα 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.