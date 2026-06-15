Στα 2,85 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,5% (ή 13 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε κυρίως από τις αυξημένες τοποθετήσεις σε χρεωστικούς τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες αντιστάθμισαν τις απώλειες από τη μείωση των αποτιμήσεων στην αγορά των μετοχών.

Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στους χρεωστικούς τίτλους (ομόλογα), με το συνολικό ύψος τους να ανέρχεται στα 1,216 δισ. ευρώ από 1,184 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε καθαρές αγορές ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίες υπερκάλυψαν τη μερική μείωση των αποτιμήσεών τους, ενισχύοντας το ειδικό βάρος των ομολόγων στο 42,5% του συνολικού ενεργητικού (έναντι 41,6%).

Παράλληλα, οι τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκαν στα 1,048 δισ. ευρώ (από 1,035 δισ. ευρώ), αντιπροσωπεύοντας το 36,7% του ενεργητικού, ως αποτέλεσμα καθαρών αγορών μεριδίων που απορρόφησαν τη μείωση των διεθνών τιμών τους.

Στον αντίποδα, η αξία των τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας υποχώρησε στα 448 εκατ. ευρώ έναντι 463 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, παρασύροντας το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού στο 15,7% (από 16,3%).

Η πτώση αυτή αποδίδεται αποκλειστικά στη μείωση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων στο σύνολο των μετοχικών τίτλων. Τέλος, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων παρέμειναν απόλυτα σταθερές στα 96 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το μερίδιό τους στο χαμηλό 3,4% του συνολικού ενεργητικού.