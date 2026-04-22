Στα 362,925 δισ. ευρώ ανήλθε το δ’ τρίμηνο πέρυσι το δημόσιο χρέος, από 364,964 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Αυτό προκύπτει από τους τριμηνιαίους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα επίσης με τους οποίους:

Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 35,425 δισ. ευρώ από 35,294 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2024. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 8,162 δισ. ευρώ από 8,606 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές εισφορές ήταν 8,169 δισ. ευρώ από 8,204 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 35,964 δισ. ευρώ από 34,083 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2024.

Οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν σε 33,949 δισ. ευρώ από 32,025 δισ. ευρώ.

Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε 6,651 δισ. ευρώ από 6,344 δισ. ευρώ.

Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 12,705 δισ. ευρώ από 11,943 δισ. ευρώ. Ενώ, οι επιδοτήσεις ανήλθαν σε 661 εκατ. ευρώ από 698 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2024.