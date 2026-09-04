Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση των ιδιωτών στη ρύθμιση για την εξαγορά καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων, παρά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπουν εκπτώσεις έως και 80% επί του τιμήματος και δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα (https://aeda.apps.gov.gr) ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου, έχουν υποβληθεί περίπου 12.000 αιτήσεις —πολλές από τις οποίες δεν έχουν καν οριστικοποιηθεί— σε σύνολο 90.000 καταπατημένων εκτάσεων πανελλαδικά.

Οι αυστηρές προϋποθέσεις, το πλήθος των απαιτούμενων δικαιολογητικών και το κόστος εξαγοράς λειτουργούν αποτρεπτικά, την ώρα που πολλοί επιλέγουν τη δικαστική οδό, γεγονός που ώθησε φορείς να ζητήσουν παράταση της προθεσμίας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή παραβόλου 300 ευρώ —το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα ή επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης— καθώς και ένας πλήρης φάκελος με τοπογραφικό διάγραμμα, φύλλο αντικειμενικής αξίας, βεβαίωση όρων δόμησης, οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει, τίτλους κατοχής, έγγραφα χρήσης του ακινήτου και αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε9.

Βασική προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγηση είναι η αδιάλειπτη κατοχή του ακινήτου επί 30 τουλάχιστον έτη με τίτλο ή επί 40 έτη χωρίς τίτλο (εφόσον χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, βοηθητικός χώρος ή για επαγγελματική δραστηριότητα), καθώς και η δήλωσή του στο Ε9 για τουλάχιστον μία πενταετία πριν την αίτηση.

Σε περίπτωση έγκρισης, εκδίδεται εντός 5 ημερών πιστοποιητικό αποδοχής με τα πλήρη στοιχεία και το τελικό τίμημα.

Το τίμημα εξαγοράς συνοδεύεται από κλιμακωτές εκπτώσεις που φθάνουν έως και το 80%, ανάλογα με τα κοινωνικά κριτήρια ή το νομικό καθεστώς του ακινήτου.

Ειδικότερα, προβλέπεται έκπτωση 50% σε περιπτώσεις πρωτόδικης αναγνώρισης του ιδιώτη ως κυρίου ή αναγραφής του στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, 70% εάν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο έως τις 31/12/2022, και 80% για ακίνητα που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμών πριν από το 1964.

Η εξόφληση του ποσού μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με πρόσθετη έκπτωση 10%, είτε τμηματικά σε 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή τα 100 ευρώ τον μήνα.