Την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για τη διάσωση του ελληνικού αμπελοοινικού κλάδου ζητούν με κοινή τους επιστολή η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Η παρέμβαση, η οποία απευθύνεται στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τους συναρμόδιους υπουργούς και την ΑΑΔΕ, έρχεται σε μια συγκυρία όπου οι τιμές των οινοποιήσιμων σταφυλιών στις μεγάλες αμπελουργικές ζώνες της χώρας κατέρρευσαν το 2026 κατά 30% έως 60%, την ίδια ώρα που το κόστος παραγωγής εκτοξεύθηκε.

Όπως επισημαίνουν οι δύο οργανώσεις, μετά τις σχετικές συνεδριάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων, η κρίση δεν περιορίζεται στους παραγωγούς, αλλά απειλεί ολόκληρη την αλυσίδα μεταποίησης και φτάνει μέχρι τον καταναλωτή.

Η δυσμενής αυτή συγκυρία επιβεβαιώνεται και σε διεθνές επίπεδο, με τους αρνητικούς δείκτες του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV) να καταγράφουν υποχώρηση στην παραγωγή, τις εξαγωγές και τις παγκόσμιες συναλλαγές.

Ασφυξία στους παραγωγούς και φόβοι για εγκατάλειψη καλλιεργειών

Η κλιματική αστάθεια που πλήττει τις αποδόσεις, σε συνδυασμό με τη διευρυνόμενη ψαλίδα ανάμεσα στο αυξημένο κόστος καλλιέργειας και τις εξευτελιστικές τιμές πώλησης, οδηγεί ολοένα και περισσότερους αμπελουργούς σε ζημιές.

Σύμφωνα με την ΕΘΕΑΣ και την ΚΕΟΣΟΕ, η οικονομική αυτή αδυναμία τινάζει στον αέρα τον προγραμματισμό της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου και εντείνει δραματικά τον κίνδυνο εγκατάλειψης των αμπελώνων.

«Ελληνοποιήσεις», παράτυπες οινοποιήσεις και ακριβή εστίαση

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά των οργανώσεων στις στρεβλώσεις που επικρατούν στην εγχώρια αγορά οίνου.

Στην επιστολή καταγγέλλονται ανεπαρκείς ποιοτικοί έλεγχοι στα εισαγόμενα κρασιά, τα οποία αναμειγνύονται με ελληνικά και βαφτίζονται εγχώρια, καθώς και μαζικές εισαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών που οδηγούνται παράτυπα προς οινοποίηση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι υπερβολικά υψηλές τιμές των κρασιών στην εστίαση, τόσο στα εμφιαλωμένα όσο και στο χύμα σε καράφα, λειτουργούν αποτρεπτικά για τους καταναλωτές, συμπιέζοντας περαιτέρω τη ζήτηση.

Ενιαίο Κέντρο Ελέγχου και ενίσχυση 150 ευρώ το στρέμμα

Προκειμένου να αναστραφεί το κλίμα και να αποκατασταθεί η νομιμότητα στην αγορά, η ΕΘΕΑΣ και η ΚΕΟΣΟΕ καταθέτουν ένα συγκεκριμένο πλέγμα προτάσεων προς την κυβέρνηση.

Στο μέτωπο της εποπτείας, ζητούν αυστηρούς ελέγχους για τη διακίνηση κρασιού χωρίς παραστατικά, ενδελεχή έλεγχο των οινοποιείων που εισάγουν οίνους ως προς την ορθή επισήμανση, καθώς και μπλόκο στις μονάδες που οινοποιούν επιτραπέζια σταφύλια.

Για τον αποτελεσματικό συντονισμό αυτών των δράσεων, προτείνουν τη δημιουργία ενός Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου παραγωγής και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, το οποίο θα διασταυρώνει στοιχεία από το ΥΠΑΑΤ, το ΟΣΔΕ, τον ΕΦΕΤ, την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σε οικονομικό επίπεδο, οι δύο οργανώσεις διεκδικούν την άμεση στήριξη των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων εντός του 2026 μέσω του καθεστώτος de minimis, ζητώντας είτε την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των φετινών και των περσινών τιμών είτε μια οριζόντια ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά στρέμμα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας.

Τέλος, κρίνουν επιβεβλημένη την ένταξη των οινοποιήσιμων σταφυλιών στις συνδεδεμένες ενισχύσεις της ΚΑΠ, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας.