Ολοταχώς προς τα 100 δολάρια το βαρέλι οδεύει και πάλι το πετρέλαιο μετά τα νέα πολεμικά επεισόδια μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπληξαν και πάλι την εύθραυστη αγορά ενέργειας, ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου και μάλιστα σημαντικά καθώς φαίνεται να απειλούνται οι διαπραγματεύσεις για ειρήνη στην περιοχή.

Γύρω στο μεσημέρι, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, σημείωσε αύξηση κατά 4,90% στα 97,65 δολάρια.

Το βαρέλι του αμερικανικού WTI, παράδοσης Ιουλίου, ενισχύθηκε κατά 4,88% στα 94,96 δολάρια.

«Η κλιμάκωση αυτή είναι η πιο σοβαρή από την εκεχειρία της 8ης Απριλίου και πάει σημαντικά πίσω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής στην Global Risk Management.