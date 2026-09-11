Σημαντική αύξηση της τάξεως του 10% κατέγραψε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο εφέτος, συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια έντονη αναστροφή της τάσης, καθώς κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 είχε σημειωθεί υποχώρηση κατά 2,1%.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η κατακόρυφη αυτή άνοδος στον «εισαγόμενο πληθωρισμό» τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις διεθνείς ανατιμήσεις στην ενέργεια, και ειδικότερα στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Αναλυτικότερα, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώθηκε από την αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός της ευρωζώνης κατά 16,5%, σε συνδυασμό με την ηπιότερη αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες της ευρωζώνης κατά 1,5%.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης παρουσίασε επίσης άνοδο 4,4% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026.

Η μηνιαία αυτή μεταβολή είναι σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη σύγκριση του 2025, όταν είχε καταγραφεί αύξηση 1,5%.