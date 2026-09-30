Εκτός ελέγχου φαίνεται να τίθεται το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την Ευρωζώνη, καθώς ο πληθωρισμός σε ισχυρές οικονομίες όπως η Γαλλία και η Ισπανία καταγράφει αλματώδη άνοδο, καταρρίπτοντας κάθε προσδοκία για σταθεροποίηση και απομακρύνοντας θεαματικά τον επίσημο στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, ο δείκτης τιμών καταναλωτή εκτινάχθηκε στο 3,4% τον Σεπτέμβριο από 2,6% τον Αύγουστο, σημειώνοντας τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης της τελευταίας διετίας και ξεπερνώντας ακόμη και τις πλέον δυσμενείς προβλέψεις των αναλυτών του Bloomberg που τον τοποθετούσαν στο 3,2%.

Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα στην Ισπανία, όπου ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο εκρηκτικό 4,9%, καταγράφοντας υψηλό άνω των τριών ετών και ξεπερνώντας κατά πολύ το διπλάσιο του ορίου ασφαλείας της ΕΚΤ.

Η καταστροφική αυτή έξαρση τροφοδοτείται άμεσα από την κατακόρυφη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ως απόρροια των γεωπολιτικών αναταράξεων και των στρατιωτικών εμπλοκών των ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι ευρωπαϊκές ηγεσίες εμφανίζονται για άλλη μια φορά εγκλωβισμένες και ανήμπορες να προστατεύσουν τους πολίτες από τις διεθνείς ανατιμήσεις, την ώρα που η αναμενόμενη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τη Γερμανία, αλλά και τα συνολικά δεδομένα της Eurostat, προμηνύουν περαιτέρω επιδείνωση.

Το σκηνικό αυτό καθιστά σχεδόν βέβαιη τη νέα αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου, εξέλιξη που συνεπάγεται νέες αυξήσεις επιτοκίων, ακριβότερο δανεισμό και πρόσθετη ασφυξία για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.