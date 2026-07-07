Η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα κατέγραψε σημαντική άνοδο της τάξης του 15,06% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αγγίζοντας τις 43,09 TWh έναντι των 37,45 TWh της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αυξητική πορεία διαδραμάτισε ο εντυπωσιακός τριπλασιασμός των εξαγωγών σε ετήσια βάση, οι οποίες έφτασαν τις 8,72 TWh από 2,86 TWh το 2025.

Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνει ο ΔΕΣΦΑ, επιβεβαιώνει τον ενισχυμένο στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και βασικής πύλης τροφοδοσίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στον αντίποδα, η εγχώρια κατανάλωση παρουσίασε σταθερότητα, σημειώνοντας μια οριακή κάμψη 0,64% και φτάνοντας τις 34,37 TWh σε σύγκριση με τις 34,59 TWh του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου έτους.

Η εικόνα αυτή αντανακλά μια μικρή κάμψη στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από την ενισχυμένη ζήτηση στη βιομηχανία, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) και τα δίκτυα διανομής.

Αναφορικά με τις πύλες εισόδου, ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του καλύπτοντας το 43% των συνολικών εισαγωγών, με τη διακινηθείσα ποσότητα να αυξάνεται κατά 27% και να διαμορφώνεται στις 18,61 TWh.

Δεύτερο σε σειρά προτίμησης αναδείχθηκε το Σημείο Εισόδου Σιδηροκάστρου με 15,47 TWh, ακολουθούμενο από τη Νέα Μεσημβρία με 5,53 TWh.

Παράλληλα, εντυπωσιακή πορεία κατέγραψε το FSRU Αλεξανδρούπολης «Αμφιτρίτη» μέσω του οποίου εισήχθησαν 3,46 TWh, ποσότητα που υπερτριπλασιάστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο κορυφαίος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου, καλύπτοντας περίπου το 70% των εισαγωγών της Ρεβυθούσας με 12,67 TWh, ενώ η Νιγηρία ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 4,16 TWh.

Τέλος, αξιοσημείωτος διπλασιασμός μεγεθών παρατηρήθηκε στην υπηρεσία μεταφοράς LNG με φορτηγά, καθώς η ποσότητα ανήλθε σε 24.641 m³ έναντι 12.284 m³ πέρυσι, με τον συνολικό αριθμό των φορτηγών που εξυπηρετήθηκαν να φτάνει τα 537 έναντι των 273 του πρώτου εξαμήνου του 2025.