Ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών για πρόγραμμα επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό τριπλάσιο από το σύνηθες.

Παρά την ενίσχυση του προγράμματος από τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, οι αποδόσεις αυξήθηκαν καθώς ορισμένοι αναλυτές στη Wall Street ανέμεναν ακόμη μεγαλύτερες επαναγορές, της τάξης των 7 έως 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου ενέτεινε τις πληθωριστικές ανησυχίες.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,839% και σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από την 1η Νοεμβρίου 2023, όταν είχε ανέλθει στο 4,935%.

Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,292%, ενώ η απόδοση του 2ετούς τίτλου, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, κατέγραψε άνοδο άνω της 1 μονάδας βάσης, διαμορφούμενη στο 4,415%.

Η πίεση στις τιμές των ομολόγων, οι οποίες κινούνται αντίστροφα από τις αποδόσεις, ενισχύθηκε παράλληλα από το άλμα του πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού WTI πάνω από τα 96 δολάρια, με άνοδο άνω του 3%.

Η συνεχιζόμενη αυτή αύξηση σημειώνεται εν μέσω κλιμάκωσης των στρατιωτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη δήλωσε ότι έπληξε δύο αμερικανικά πλοία και οκτώ πετρελαιοφόρα στον Περσικό Κόλπο ως αντίποινα για την καταστροφή πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων από τις ΗΠΑ.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές επιτοκίων και συναλλάγματος αντιμετωπίζουν ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον, καθώς οι κίνδυνοι από τις υψηλές τιμές ενέργειας μεταδίδονται ευρύτερα μέσω του πληθωρισμού, ενώ ταυτόχρονα εντείνονται οι πιέσεις στην οικονομική ανάπτυξη και η καταστροφή της ζήτησης.