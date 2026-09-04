Αυξητική τάση καταγράφει η ασφαλιστική κάλυψη των κατοικιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για το α’ τρίμηνο του 2026.

Στις 31 Μαρτίου 2026, τα συνολικά συμβόλαια σε ισχύ ανήλθαν σε 1.368.992, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Με τη συμμετοχή 25 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εκπροσωπούν το 98,5% της παραγωγής ασφαλίσεων περιουσίας, το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου των κατοικιών της χώρας διαμορφώνεται πλέον στο 20,8%.

Ειδικότερα, οι κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.202.245, παρουσιάζοντας άνοδο 1,5% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2025, γεγονός που ανεβάζει το ποσοστό κάλυψης κτιρίων στο 18,2% πανελλαδικά.

Παράλληλα, τα συμβόλαια που περιλαμβάνουν καλύψεις για καιρικά φαινόμενα και σεισμό —οι οποίες εμπίπτουν στις προϋποθέσεις για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ— κατέγραψαν σημαντική ενίσχυση κατά 3,1%.

Η εξέλιξη αυτή ανέβασε τη συμμετοχή των συγκεκριμένων καλύψεων στο 72,6% του συνόλου των συμβολαίων κτιρίου, έναντι 71,5% στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Η ΕΑΕΕ, η οποία διεξάγει τη συγκεκριμένη έρευνα συστηματικά για την παρακολούθηση της τάσης και την κάλυψη του κενού προστασίας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, επισημαίνει ότι τα συμβόλαια περιουσίας στην Ελλάδα εμπλουτίζονται σταδιακά με το σύνολο των καλύψεων για καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει η νομοθεσία.