Σημαντικές αντιφάσεις στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύει η νέα έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σταθερή μείωση της ανεργίας, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων δοκιμάζεται σκληρά, καθώς οι πραγματικοί μισθοί παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμοι, για δύο συναπτά έτη.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού του 2022 και του 2023, συμπίεσαν τους πραγματικούς μισθούς. Αν και η τάση αυτή έδειξε σημάδια αντιστροφής το 2024, ο επίμονα υψηλός δομικός πληθωρισμός (3,6% το 2025) περιόρισε δραστικά τα όποια οφέλη.

Το σχετικό συμπέρασμα της έκθεσης

Ακόμη και μετά την πρόσφατη οριακή βελτίωση, ο καθαρός μέσος μηνιαίος μισθός στην Ελλάδα —προσαρμοσμένος ως προς το κόστος ζωής— παραμένει σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με την πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ενίσχυση των αμοιβών είναι αναγκαία τόσο σε μικροοικονομικό επίπεδο, (αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου) όσο και σε μακροοικονομικό, (τόνωση της εγχώριας ζήτησης).

Ωστόσο, επισημαίνει ότι για να είναι βιώσιμη η αύξηση αυτή, πρέπει να συνοδεύεται από διατηρήσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της παραγωγικότητας, η οποία στην Ελλάδα παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Πληθωρισμός: Προβλέψεις για νέα άνοδο το 2026

Οι πληθωριστικές πιέσεις, που αποτελούν τον κύριο υπαίτιο για τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος, αναμένεται να συνεχίσουν να απασχολούν έντονα τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Παρά τη σχετική σταθεροποίηση του γενικού δείκτη το 2025, συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών συνεχίζουν να καταγράφουν αυξήσεις.

Η πορεία του Πληθωρισμού (Προβλέψεις & Δεδομένα):

2025: Οριακή υποχώρηση του γενικού δείκτη.

2026 (Πρόβλεψη): Επιτάχυνση και άνοδος στο 3,2%.

Απρίλιος 2026 (Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ): Ήδη καταγράφεται ανοδική τάση, με τον πληθωρισμό στο 4,6%.

2027 (Πρόβλεψη): Σταδιακή αποκλιμάκωση στο 2,4%.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση:

– Εστιατόρια και Ξενοδοχεία: +5,6%

– Ένδυση και Υπόδηση: +4,7%

Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες της καθημερινότητας, γεγονός που συντηρεί την πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.