Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν από το πρωί οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα.

Το Brent Βόρειας Θάλασσας, ενδιαφέρει την Ευρώπη και τη χώρα μας, βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, με τις βασικές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις να παραμένουν ανοδικές

Ανάλογες είναι οι τιμές του αμερικανικού αργού, του WTI, να διαμορφώνονται και πάλι πάνω από το συμβολικό φράγμα των εκατό δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, η Société Générale «βλέπει» μία μέση τιμή στα 125 δολάρια το βαρέλι για τον Απρίλιο και δεν αποκλείει τιμές ακόμη και στα 150 δολάρια τους επόμενους μήνες.

Πάντως η ζήτηση καταρρέει παγκοσμίως, καθώς οι καταναλωτές κάνουν ό,τι μπορούν για να μειώσουν το κόστος της ενέργειας.