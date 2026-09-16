Θετικό πρόσημο διατηρεί η αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) στα ελληνικά σούπερ μάρκετ κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 8,394 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 7,949 δισεκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,6% που μεταφράζεται σε πρόσθετη αξία 445 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ανάπτυξη αυτή διαχύθηκε σε όλο το εύρος των προϊόντων, με τα τυποποιημένα αγαθά σταθερού barcode να σημειώνουν άνοδο 5,2% και να αντιπροσωπεύουν το 77,2% της αγοράς, ενώ τα προϊόντα ζυγιζόμενης πώλησης κατέγραψαν ακόμη ισχυρότερη αύξηση 7,1%, καταλαμβάνοντας το υπόλοιπο 22,8% της συνολικής αξίας.

Τα τρόφιμα παρέμειναν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής του καλαθιού, καλύπτοντας το 82,8% της συνολικής αξίας των FMCG.

Η συγκεκριμένη κατηγορία ενισχύθηκε κατά 5,5%, με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στα κατεψυγμένα και τα γαλακτοκομικά, ενώ θετική πορεία ακολούθησαν επίσης τα είδη νοικοκυριού με αύξηση 4,1% και τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς με 3,4%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διεύρυνση του τζίρου δεν οφείλεται αποκλειστικά στις ανατιμήσεις

Ενώ η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε ήπια κατά 1,6% στο σύνολο των προϊόντων και κατά 2,0% στα τρόφιμα, παρατηρήθηκε παράλληλη αύξηση στον πραγματικό όγκο πωλήσεων, με τις πωλούμενες μονάδες στα τρόφιμα να ενισχύονται κατά 3,4%.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές αξιοποίησαν εντατικά τις προσφορές, καθώς το ποσοστό των πωλήσεων υπό καθεστώς προσωρινών εκπτώσεων αυξήθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες στα τρόφιμα.

Παράλληλα, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρέμεινε σταθερό στο 27,2%, αφήνοντας το 72,8% στα επώνυμα προϊόντα.

Σε επίπεδο δικτύου και περιοχών, η άνοδος ήταν καθολική, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη να καταγράφεται στα πολύ μεγάλα καταστήματα άνω των 2.500 τ.μ., στα μικρά καταστήματα έως 400 τ.μ., καθώς και στις νησιωτικές περιοχές και την Κεντρική Ελλάδα.