Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε σήμερα πως το βασικό της επιτόκιο παραμένει στο 3,75% μετά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Στην περίληψη της απόφασής της, υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της ναυτιλιακής κρίσης στο Στενό του Xoρμούζ «μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, που έχει σχεδόν σταματήσει, έπειτα από ορισμένες ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που επιχειρούσαν διέλευση», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ίδια στιγμή πως η σύγκρουση αυτή μπορεί να προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού μέχρι το 3,5% τον Ιούλιο.

Στο αιτιολογικό λοιπόν της απόφασής της σημειώνεται πως, παρά τη παρούσα σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τον στόχο του 2%, η οικονομική δραστηριότητα εμφανίζει σημάδια κόπωσης, ενώ και η ανάπτυξη, τους τελευταίους μήνες, παραμένει υποτονική.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε πως η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) «θα συνεχίσει να αξιολογεί προσεκτικά τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών προσαρμογών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείει ακόμη και την αύξηση του βασικού επιτοκίου, γεγονός που θα επηρέαζε αρνητικά πολλά νοικοκυριά τα οποία ήδη υποφέρουν από την αύξηση του κόστους ζωής.

Οι αγορές είχαν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει την απόφαση εκτιμώντας πως οι πρώτες μειώσεις επιτοκίων θα έρθουν μόνο όταν ο πληθωρισμός σημειώσει πτωτική πορεία.

Μετά την ανακοίνωση, η στερλίνα παρουσίασε περιορισμένες διακυμάνσεις, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά, αντανακλώντας τις προσδοκίες για μελλοντική μείωση του κόστους δανεισμού.

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής στις 30 Απριλίου, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα προσφέρει σαφέστερη εικόνα για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές.