Ο υπουργός Οικονομικών από τη μία πλευρά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την άλλη: Ουάσινγκτον και Πεκίνο έστειλαν τα βαρέα τους όπλα αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσουν τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι επιπτώσεις του οποίου έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Οι συνομιλίες –οι υψηλότερου επιπέδου από το ξέσπασμα της εμπορικής αντιπαράθεσης μετά την επιστροφή Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ— είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν σήμερα και αύριο στη Γενεύη με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, του επικεφαλής διαπραγματευτή σε θέματα εμπορίου Τζέιμσον Γκριρ και του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

The Chinese delegation has left for the trade talks with the U.S. to be held today and tomorrow in Geneva in a bid to deescalate tensions, triggered by U.S. tariff wars. pic.twitter.com/eMS1cubnCJ

— Chen Weihua (陈卫华) (@chenweihua) May 10, 2025