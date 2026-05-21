Στη Λευκωσία μεταφέρεται το κέντρο των ευρωπαϊκών οικονομικών εξελίξεων, καθώς ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταβαίνει στην κυπριακή πρωτεύουσα για να διευθύνει τις εργασίες του Eurogroup και να συμμετάσχει στο άτυπο ECOFIN.

Η συγκεκριμένη σύνοδος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η προσιτή στέγαση αναδεικνύεται σε κεντρικό θέμα της ατζέντας έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του Έλληνα υπουργού.

Στόχος είναι να αναγνωριστεί το στεγαστικό ζήτημα ως μία από τις κορυφαίες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της Γηραιάς Ηπείρου, δεδομένου ότι η ραγδαία αύξηση του κόστους κατοικίας πλήττει πλέον το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών, με τις συνέπειες να γίνονται εντονότερες για τους νέους και τις οικογένειες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα αναλύσουν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης και θα αναζητήσουν εφαρμόσιμες πολιτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε φθηνή στέγη, εστιάζοντας σε νέες μορφές χρηματοδότησης, στην αύξηση της προσφοράς ακινήτων και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων.

Οι διεργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την ανάγκη θωράκισης της ανάπτυξης

Στο τραπέζι του Eurogroup θα τεθούν οι τελευταίες μακροοικονομικές εξελίξεις με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ αναμένεται να κυριαρχήσει η ανησυχία για τις διεθνείς αγορές ενέργειας υπό το βάρος της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα εξετάσουν ενδελεχώς πώς οι νέες ενεργειακές πιέσεις τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και απειλούν την ανταγωνιστικότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης. Παράλληλα, η ατζέντα περιλαμβάνει μια σημαντική ενημέρωση για την πρόοδο του ψηφιακού ευρώ, ένα εγχείρημα που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος πληρωμών και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας θα επεκταθεί και στις εργασίες του άτυπου ECOFIN. Εκεί, οι υπουργοί Οικονομικών μαζί με τους διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών θα εστιάσουν στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η συζήτηση θα τροφοδοτηθεί από τις παρουσιάσεις του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Pierre Gramegna, και του καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους, οι οποίοι θα χαρτογραφήσουν τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν απόψεις για την ψηφιακή οικονομία και την αυξανόμενη χρήση των stablecoins, αναλύοντας τον ρόλο τους στο διεθνές χρηματοπιστωτικό στερέωμα, καθώς και τους κινδύνους που εγκυμονούν για τη συστημική ευστάθεια και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Λευκωσία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών επαφών με Ευρωπαίους ομολόγους του και κορυφαίους αξιωματούχους των θεσμών, επιδιώκοντας τη δημιουργία συμμαχιών γύρω από τις ελληνικές θέσεις.