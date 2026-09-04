Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της τουρκικής τράπεζας Golden Global Bank προχώρησε η αμερικανική κυβέρνηση, κατηγορώντας την για διευκόλυνση μεταφοράς κεφαλαίων προς όφελος των ιρανικών αρχών.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των οικονομικών πιέσεων της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη, όπως είχε προαναγγείλει στις αρχές της εβδομάδας ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, κατά τη διάρκεια της συνόδου της G20 στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, η Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης, επιτρέποντας τη διοχέτευση ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Υπό τις οδηγίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Υπουργείο Οικονομικών ηγείται της οικονομικής επίθεσης κατά του Ιράν, συμπληρώνοντας τη στρατιωτική στρατηγική της χώρας.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τον πρόσφατο αποκλεισμό από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα του παραρτήματος της αιγυπτιακής κρατικής τράπεζας Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για παρόμοιες συναλλαγές.

Με την υπαγωγή στη σχετική «μαύρη λίστα», απαγορεύεται πλέον αυστηρά σε αμερικανικές εταιρείες και πολίτες κάθε είδους επιχειρηματική ή χρηματοπιστωτική συνεργασία με τα υπό καθεστώς κυρώσεων ιδρύματα.