Στην 50ή θέση της διεθνούς κατάταξης ανταγωνιστικότητας παρέμεινε η Ελλάδα για το 2026, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της «Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας» (World Competitiveness Yearbook – WCY) που εκδίδει το διεθνούς φήμης Business School IMD της Λοζάνης.

Τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ο οποίος αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο του ινστιτούτου στη χώρα μας, σε μια διοργάνωση που μετρά και αξιολογεί τους δείκτες 70 οικονομιών παγκοσμίως.

Η φετινή επίδοση δείχνει ότι η Ελλάδα σταθεροποιείται στα περσινά επίπεδα, ωστόσο έχει υποχωρήσει κατά 3 θέσεις σε σχέση με το 2024.

Συνολικά, κατά την πενταετία 2022-2026, η χώρα παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ της 47ης και της 50ής θέσης της παγκόσμιας λίστας.

Στον αντίποδα, θετικό σινιάλο αποτελεί η τροχιά της χώρας εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Η Ελλάδα κατάφερε να βελτιώσει τη θέση της μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μία θέση συγκριτικά με πέρυσι, καταλαμβάνοντας την 21η θέση εντός της ΕΕ για το 2026, έναντι της 22ης θέσης το 2025.

Η Ακτινογραφία της Διεθνούς Κατάταξης

Η κορυφή της φετινής κατάταξης επιβεβαιώνει τη διαχρονική κυριαρχία των χωρών που επενδύουν συστηματικά στους θεσμούς, το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και την καινοτομία, με τις μικρές οικονομίες να κλέβουν την παράσταση.

Στις τρεις πρώτες θέσεις της φετινής παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ελβετία, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους σε θέματα θεσμών και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αμέσως μετά, από την 4η έως την 9η θέση, συναντάμε αποκλειστικά μικρές οικονομίες –μεταξύ των οποίων τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και τη Σουηδία– γεγονός που αποδεικνύει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν καθορίζεται από το μέγεθος μιας χώρας.

Τέλος, την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), αποτελώντας την πρώτη μεγάλη οικονομική υπερδύναμη της λίστας.

Σημειώνεται ότι από τις 10 πρώτες χώρες της παγκόσμιας κατάταξης, οι 4 είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σουηδία), αποδεικνύοντας τη δυναμική του ευρωπαϊκού Βορρά.

Λουκία Σαράντη: «Χρειαζόμαστε μια συνεκτική εθνική στρατηγική»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης, η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, υπογράμμισε ότι η παραμονή στην 50ή θέση αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση των δομικών αδυναμιών που κρατούν πίσω την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις των τελευταίων ετών.

«Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, ισχυρή επιχειρηματική βάση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Για να μετατραπούν όμως αυτά τα πλεονεκτήματα σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, απαιτείται μια συνεκτική εθνική στρατηγική με έμφαση στην παραγωγή, την καινοτομία, τις δεξιότητες, την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν θέλουμε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο ανθεκτική, χρειάζονται σταθερές πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της παραγωγής».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η πρόεδρος του Σύνδεσμου Βιομηχανιών Ελλάδος επεσήμανε ότι η έκθεση του IMD αποτυπώνει με ακρίβεια το πού βρίσκεται η χώρα, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα πλέον για τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο είναι να αποφασίσει πόσο γρήγορα θέλει να προχωρήσει μπροστά.