Μιχάλης Παπανίδης

Με γοργό ρυθμό προχωρά ο ενεργειακός εναγκαλισμός των ΗΠΑ στην ΕΕ, ώστε πολύ σύντομα να υπάρξει μια ισχυρή διατλαντική συμμαχία ενέργειας, που θα έχει επίκεντρο το LNG. Η αποφασισμένη και σε γοργή εξέλιξη πλέον, απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, φέρνει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πρωταγωνιστική θέση.

Στο πλαίσιο αυτό στις 6 και 7 Νοεμβρίου η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων καθώς θα πραγματοποιηθεί η «Η 6η Υπουργική Διάσκεψη P-TEC», την οποία συνδιοργανώνουν ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Αμερικανός υπουργός Κρις Ράιτ.

Είναι πια εμφανές ότι κομβικό ρόλο σε αυτό το σχέδιο διείσδυσης του LNG στην γηραιά ήπειρο παίζει η Ελλάδα, όπως διεφάνη και από τις συναντήσεις που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου κατά την επίσκεψη στην χώρα μας του «Τσάρου» της Ενέργειας των ΗΠΑ Ντάγκ Μπέργκαμ.

Οι δύο υπουργοί απηύθυναν ήδη κοινή πρόσκληση προς τις 24 ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του P-TEC, στην οποία επισημαίνεται ότι:

-«Η 6η Υπουργική Διάσκεψη P-TEC προσφέρει την ευκαιρία στους εταίρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης να συζητήσουν στρατηγικές για την περαιτέρω ενίσχυση των κοινών μας ενεργειακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης οικονομικά προσιτών, αξιόπιστων και ασφαλών ενεργειακών συστημάτων που υποστηρίζουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Θα λειτουργήσει επίσης ως βασική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για ενεργειακές τεχνολογίες και έργα».

-«Η Διοργάνωση του 2025 θα ξεκινήσει με ένα Business Forum την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Αυτό το φόρουμ θα δώσει την ευκαιρία σε κορυφαίους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να συζητήσουν κρίσιμα ενεργειακά ζητήματα. Η ίδια η Υπουργική Διάσκεψη θα λάβει χώρα την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, εστιάζοντας στο υγροποιημένο φυσικό αέριο και τη διασύνδεση των δικτύων στην περιφέρεια P-TEC. Επιπλέον, θα διευκολύνει τις ευκαιρίες για δημόσιους λειτουργούς να αναδείξουν και να συντονίσουν έργα σχετικά με την ενέργεια», καταλήγει η πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι οι αποστολές των χωρών-μελών του P-TEC θα περιλαμβάνουν εκπροσώπους της επιχειρηματικής της κοινότητας και ενεργειακές εταιρείες, με στόχο τη συνεργασία στα πεδία της προσιτής ενέργειας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας.

Ποιες χώρες συμμετέχουν

Στην P-TEC μέλη είναι οι χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Πηγή: ΥΠΕΝ