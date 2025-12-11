Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) εκφράζει τη συμπαράστασή της στους αγρότες της χώρας, «οι οποίοι δίνουν τον δικό τους αγώνα, με στόχο την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους που αφορούν στην επιβίωσή τους και στη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ, «οι αγρότες αποτελούν κρίσιμο κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας και στηρίζουν ουσιαστικά την οικονομία και την κοινωνία. Είναι αναγκαίο η κυβέρνηση να εξετάσει με σοβαρότητα τις προτάσεις τους και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο, με στόχο την επίτευξη μιας λύσης που θα άρει το υφιστάμενο αδιέξοδο.

Η Συνομοσπονδία τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί ένας ειλικρινής και παραγωγικός διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ένας διάλογος που δεν θα περιορίζεται στη διαχείριση της κρίσης, αλλά θα οδηγεί στη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αγροτική πολιτική της χώρας. Μια στρατηγική που θα στοχεύει στη λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός υγιούς, βιώσιμου και ανταγωνιστικού αγροτικού τομέα, ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις».

Επίσης, η ΓΣΕΕ καλεί την κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτήν τη συγκυρία ως ευκαιρία για συνεννόηση, υπευθυνότητα και κοινές λύσεις που θα στηρίζουν τον αγροτικό κόσμο, θα ενισχύουν την παραγωγή και θα προωθούν την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα.