Περισσότεροι από 60 εκπρόσωποι μεγάλων διεθνών τουριστικών επιχειρήσεων (buyers) δίνουν ραντεβού στις 20 και 21 Απριλίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του This is Athens – Agora 2026, που υλοποιεί για μία ακόμη χρονιά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρισμού (ETOA).

Η κορυφαία διοργάνωση για τον τουρισμό της Αθήνας που φέρνει κοντά τους Έλληνες εκπροσώπους του κλάδου με τη διεθνή αγορά, αναμένεται και φέτος να ενισχύσει την προβολή της πόλης στο εξωτερικό, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες συνεργασίας.

Η 11η διοργάνωση αναδεικνύεται σε ένα δυναμικό διεθνές φόρουμ για την ελληνική πρωτεύουσα που συνδέει τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το This is Athens – Agora, που φέτος θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, φιλοξενεί 62 buyers από την Αμερική, την Ευρώπη, την Ινδία και τον Καναδά, καθώς και 120 εκπροσώπους από συνολικά 80 τουριστικές επιχειρήσεις της Αθήνας, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών αναμένεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 1.500 B2B συναντήσεις.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Η Αθήνα εξελίσσεται σε έναν πιο σύγχρονο, ανοιχτό και βιώσιμο προορισμό, που επενδύει στρατηγικά στη διεθνή συνεργασία και την εξωστρέφεια. Το This is Athens – Agora αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία μας για την ενίσχυση της παρουσίας της πόλης στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία και αναδεικνύοντας τη μοναδική ταυτότητα της Αθήνας».

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα έχουν τα Agora Insights, μία σειρά από θεματικά πάνελ που φέρνουν κοντά εκπροσώπους επαγγελματικών ενώσεων του τουρισμού, δημιουργούς, φορείς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Οι συζητήσεις εστιάζουν σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι βελτιώσεις σε υποδομές και ανωδομές, η εμπειρία της πόλης στη διοργάνωση μεγάλων γεγονότων και οι συνεργασίες που απαιτούνται για τη φιλοξενία τους, ο ρόλος των δημιουργών και των τοπικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση της ταυτότητας της πόλης, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της βιομηχανίας των Συνεδρίων και επαγγελματικών εκδηλώσεων (MICE), καθώς και η σημασία της συνεργασίας, της συμπερίληψης και της βιωσιμότητας στον τουρισμό.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την Αθήνα μέσα από θεματικές επισκέψεις εξοικείωσης (fam trips) που αναδεικνύουν την αυθεντική εμπειρία της πόλης. Οι δράσεις περιλαμβάνουν διαδραστικό παιχνίδι εξερεύνησης στον Εθνικό Κήπο (treasure hunt), ξενάγηση στο Μουσείο Μαρία Κάλλας και στην Πλάκα, καθώς και μάθημα ελληνικών παραδοσιακών χορών.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ Βαγγέλης Μαρινάκης, σημείωσε:

«Μέσα από το This is Athens – Agora ενισχύουμε τη διασύνδεση της Αθήνας με τη διεθνή τουριστική αγορά και δημιουργούμε τις συνθήκες για ουσιαστικές συνεργασίες. Η διοργάνωση αποτελεί σημείο συνάντησης επαγγελματικών φορέων, ιδεών και στρατηγικών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ, Ελισσαίος Σαρμάς, ανέφερε:

«Το This is Athens – Agora συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένα δυναμικό διεθνές σημείο συνάντησης, που συνδέει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Αθήνας και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας με διεθνείς εταίρους».