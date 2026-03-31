Με Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Σερβία συναντήθηκαν, σήμερα, στο Βελιγράδι ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας και τα μέλη της αποστολής από τη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της βαλκανικής περιοδείας εξωστρέφειας.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε στους στόχους της βαλκανικής περιοδείας εξωστρέφειας, που ξεκίνησε το υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), για την επίτευξη διμερών συνεργασιών και συμπράξεων στους τομείς των επιχειρήσεων, της αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης.

Μετέφερε, δε, τη βούληση της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να δοθεί η απαραίτητη βοήθεια και στήριξη για την επενδυτική δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με κάποιους όρους, που, όμως, αυτοί οι όροι δεν αφορούν τη Σερβία.

Κάλεσε, ακόμα, τους συμμετέχοντες να καταθέσουν τυχόν αιτήματά τους, ώστε να τα μεταφέρει στα αρμόδια υπουργεία.

Σχετικά με τον Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων, ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε στο έργο του υπουργείου Εσωτερικών για την αναβάθμισή του, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις στις διελεύσεις, καθώς από τους Ευζώνους έχουμε το 52-54% των οδικών διελεύσεων.

Όπως είπε ο υφυπουργός, έχει ήδη εγκατασταθεί ο εργολάβος, ενώ αναφέρθηκε και στα έργα στους Συνοριακούς Σταθμούς Κήπων και Καστανιών στον Έβρο.

Για τη Σερβία είπε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το πολύ καλό κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και λαών.

Το καλωσόρισμα στη συνάντηση έκανε η πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι Μαρία Λεβαντή.

Στις 250 οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Σερβία με 10.000 εργαζόμενους και 1.500.000 ευρώ ετήσιο τζίρο

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Σερβία, Νικόλαος Σλιουσαρέγκο, επισήμανε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Σερβία είναι περίπου 250. Δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, στον Σύνδεσμο εγγεγραμμένες είναι 80 εταιρείες και οι συνολικές επενδύσεις τους τα τελευταία 20 χρόνια ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο δε τζίρος τους, σήμερα, ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και απασχολούν περίπου 10.000 εργαζόμενους.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση των ελληνικών επενδύσεων στη Σερβία, αλλά όχι στον βαθμό που θα μπορούσαν να είναι.

Ο κ. Σλιουσαρέγκο τόνισε ότι τέτοιες αποστολές, όπως αυτή που οργάνωσε το υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, μπορούν να βοηθήσουν στις διμερείς συνεργασίες και να αυξηθούν οι ελληνικές επενδύσεις στη Σερβία.

Από τα κυριότερα προβλήματα που τους απασχολούν, είπε ότι είναι αυτό με τα γαλακτομικά προϊόντα, λόγω του αφθώδους πυρετού, καθώς η Σερβία απαγόρευσε την εισαγωγή αυτών προϊόντων.

Ένα άλλο θέμα σχετίζεται με το ζήτημα των αδειών μεταφορών, το οποίο εμφανίζεται κάθε χρόνο, όταν οι άδειες των φορτηγών μεταφορών, οι οποίες ανέρχονται σε 13.000 ετησίως, λήγουν τον Σεπτέμβριο και δημιουργείται πρόβλημα μεταφοράς των ελληνικών προϊόντων στη Σερβία.

Επίσης υπάρχει αίτημα να παραταθεί η άδεια παραμονής για τους Σέρβους μεταφορείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι για 180 μέρες, διότι έτσι θα διευκολυνθούν οι μεταφορές.

Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία πήραν τον λόγο Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Σερβία και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων από τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Δεξίωση στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία

Χθες το βράδυ, η πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι Μαρία Λεβαντή παρέθεσε δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία για τον υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης και τα μέλη της αποστολής.

Το «παρών» στη δεξίωση έδωσαν ο υπουργός Αθλητισμού της Σερβίας, Ζόραν Γκάιτς, ο οποίος μιλάει ελληνικά και χάρηκε ιδιαίτερα που συνάντησε τον αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Μπάνε Πρέλεβιτς, και ο πρέσβης της Κύπρου στο Βελιγράδι Ανδρέας Φωτίου.

Ο κ. Γκιουλέκας απηύθυνε πρόσκληση στον Σέρβο υπουργό Αθλητισμού να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη.