Στις αγορές βγαίνει αύριο το ελληνικό Δημόσιο με προγραμματισμένη δημοπρασία (επανέκδοση) 10ετών ομολόγων.

Η συγκεκριμένη δημοπρασία, από την οποία το Δημόσιο θέλει να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο ΟΔΔΗΧ, το οποίο αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2025, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Άλλωστε, το ελληνικό Δημόσιο έχει σχεδόν καλύψει τις δανειακές του ανάγκες για το 2025, ενώ διαθέτει στα ταμεία του ρευστά που προσεγγίζουν τα 42 δισ. ευρώ (41,9 δισ. ευρώ) στο τέλος Ιουνίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, τα ρευστά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου αυξήθηκαν κατά περίπου 2 δισ. ευρώ από τα τέλη Μαρτίου (40,1 δισ. ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι μόνο από την αγορά ομολόγων το ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει περίπου 8 δισ. ευρώ και άλλα περίπου 2 δισ. ευρώ έχει δανειστεί από την Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΔΔΗΧ, αυτά τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα καλύπτουν περίπου 3 έτη των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών της Ελληνικής Δημοκρατίας και συνεχίζουν να παρέχουν σημαντικό απόθεμα ασφαλείας έναντι τυχόν κινδύνων αναχρηματοδότησης και επιτοκίου μεσοπρόθεσμα.

Το υψηλό αυτό απόθεμα σε συνδυασμό με το «ελκυστικό προφίλ» που διαθέτει το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας για τους επενδυτές, σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν την ανθεκτικότητα που εμφανίζουν τα ελληνικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά, παρά τις πιέσεις που επικρατούν σε μεγαλύτερες αγορές της ευρωζώνης, και κυρίως στη Γαλλία.

Είναι ενδεικτικό ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου για φέτος (2025), περιορίζονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, έναντι 10,3% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Στην Ιταλία το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 25,6% και στο 16,3% στην Ισπανία.

Τα παραπάνω αντανακλώνται στο χαμηλό περιθώριο των ελληνικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντιστοίχων γερμανικών το οποίο κυμαίνεται στο 0,64% την ίδια ώρα που το περιθώριο των γαλλικών έχει φθάσει το 0,79% και των ιταλικών τίτλων το 0,78%.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου κυμαίνεται στο 3,34% ενώ η διαπραγμάτευση των ιταλικών γίνεται με απόδοση 3,48% και των γαλλικών με 3,49%.

Μετά ταύτα, με ενδιαφέρον αναμένεται η επαναξιολόγηση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s στο τέλος αυτής της εβδομάδας, (Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου). Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος οίκος αξιολόγησης έχει κατατάξει την Ελλάδα στην βαθμίδα Βaa3, διατηρώντας την προοπτική της ελληνικής οικονομίας σταθερή.