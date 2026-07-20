Η εντυπωσιακή ονομαστική υποχώρηση του δημοσίου χρέους στα 306,106 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου, από 366,312 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτυπώνει μια αναμφισβήτητη λογιστική βελτίωση, που φέρνει το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο 143,5% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική και κριτική ανάγνωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει ότι η αυτή η μακροοικονομική σταθεροποίηση πατάει σε σαθρά θεμέλια.

Η μείωση του χρέους τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των κρατικών εσόδων, τα οποία σκαρφάλωσαν στα 26,375 δισ. ευρώ, ωθούμενα από την επίμονη φορολόγηση του εισοδήματος και της περιουσίας, αλλά και τις αυξημένες κοινωνικές εισφορές.

Στην πραγματικότητα, το κράτος εισπράττει περισσότερα από μια οικονομία που δοκιμάζεται, μετακυλίοντας το βάρος της προσαρμογής στους φορολογούμενους.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της τριμηνιαίας ακτινογραφίας είναι η ανεξέλεγκτη τροχιά των δημοσίων δαπανών, οι οποίες αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι τα έσοδα, φτάνοντας τα 27,667 δισ. ευρώ.

Η διεύρυνση αυτή οφείλεται κυρίως στις πρωτογενείς δαπάνες που εκτινάχθηκαν στα 25,733 δισ. ευρώ, παρασυρόμενες από το αυξημένο κόστος των κοινωνικών παροχών και των αμοιβών εργασίας, αλλά και από την άνοδο των επιδοτήσεων.

Αυτή η ασύμμετρη διόγκωση του κρατικού μηχανισμού εξηγεί γιατί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διατηρείται στο -2,2% του ΑΕΠ.

Όσο η δημοσιονομική βελτίωση βασίζεται στην υπερφορολόγηση και όχι στη συγκράτηση του κράτους και τη διαρθρωτική ανάπτυξη, η βιωσιμότητα των ελληνικών οικονομικών μεγεθών θα παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, μετατρέποντας την πτώση του χρέους σε μια εύθραυστη βιτρίνα.