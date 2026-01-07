Με ελαφώς χαμλότερο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.
Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους η απόδοση των τίτλων διαμορφώθηκε στο 1,70% έναντι 1,72% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 903 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. ευρω κατά 2,26 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.