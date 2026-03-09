Στο 2% διαμορφώνει το 3ετές σταθερό επιτόκιο του στεγαστικού προγράμματός της, «Alpha Πρώτη Κατοικία», η Alpha Bank, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των πελατών της να αγοράσουν το πρώτο σπίτι τους με ευνοϊκότερους και προσιτούς όρους.

Το μειωμένο κατά 0,50% επιτόκιο ισχύει για νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου 2026.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος «Alpha Πρώτη Κατοικία»

Όπως ανακοίνωσε με αυτήν τη νέα κίνηση, η Alpha Bank προσφέρει την πιο συμφέρουσα πρόταση στην αγορά, καθώς, πέραν του προνομιακού επιτοκίου παρέχει μία σειρά από επιπλέον ισχυρά πλεονεκτήματα, όπως:

– Μηδενική χρέωση εξέτασης αιτήματος.

– Χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου.

– Πλήρη ευελιξία μετά τη σταθερή περίοδο επιτοκίου, επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέξουν μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου, όταν ο ανταγωνισμός περιορίζεται αποκλειστικά σε κυμαινόμενο επιτόκιο μετά την αρχική περίοδο.

– Ελκυστικά επιτόκια και μετά τη λήξη της 3ετούς αρχικής σταθερής διάρκειας του δανείου, με περιθώριο κυμαινόμενου επιτοκίου στο Euribor 3μήνου από 1,80%.

Ευέλικτη αποπληρωμή

Πέρα από τη σημαντική μείωση του σταθερού επιτοκίου, το στεγαστικό δάνειο της Alpha Bank για απόκτηση πρώτης κατοικίας παρέχει, επίσης, ένα ιδιαίτερα ευέλικτο σχήμα αποπληρωμής, προσφέροντας στον δανειολήπτη την απαραίτητη ευχέρεια για τη διαχείριση του δανείου του. Ειδικότερα, το πρόγραμμα προσφέρει:

– Έως 50% αρχική δόση με χαμηλή εκκίνηση. Το ποσό της δόσης μπορεί να είναι μειωμένο έως και 50% για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

– Έως 2 χρόνια περίοδο χάριτος.

– Παράλειψη μίας δόσης τον χρόνο, με ενσωμάτωση στις δόσεις που απομένουν.

– Δυνατότητα επιμήκυνσης διάρκειας δανείου, ώστε να μειωθούν όλες οι επόμενες δόσεις.

– Δυνατότητα προσαρμογής δόσης, με το πρόγραμμα «Προσαρμόζω τη Δόση μου» που καθορίζει τη δόση του δανείου, εάν μεταβληθεί πρόσκαιρα το εισόδημα.

– Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέρους ή όλου του ποσού, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους στο alpha.gr.