Στο 3,7% διαμορφώθηκε οριστικά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις της Eurostat.

Την ίδια στιγμή, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε ελαφρώς στο 3,2%, έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,3%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο δείκτης σημείωσε άνοδο στο 3,2%, από 3% που βρισκόταν τον Ιούλιο.

Στην Ευρωζώνη, την εντονότερη ανοδική πίεση ασκήθηκαν από τον τομέα των υπηρεσιών και την ενέργεια, ενώ μικρότερη αλλά θετική συμβολή είχαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, καθώς και η κατηγορία των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 6 κράτη μέλη, διατηρήθηκε σταθερός σε 1 και σημείωσε αύξηση σε 20.

Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χαμηλότερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στη Σουηδία με 0,3%, την Εσθονία με 1,3% και την Τσεχία με 1,5%.

Στον αντίποδα, τις υψηλότερες επιδόσεις σημείωσαν η Ρουμανία με 6,3%, η Λιθουανία με 5,6% και η Κύπρος με 5,2%.