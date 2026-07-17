Στο 3,9% κλείδωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία επιβεβαίωσε πλήρως την αρχική της εκτίμηση, αναδεικνύοντας ότι η χώρα μας συνεχίζει να κινείται με ρυθμούς αισθητά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στον αντίποδα, η εικόνα στην Ευρωζώνη παρουσιάζει σημάδια συγκράτησης. Ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές προβλέψεις και σημειώνοντας υποχώρηση σε σχέση με το 3,2% του Μαΐου.

Ανάλογη πτωτική πορεία ακολούθησε και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο δείκτης υποχώρησε στο 2,9%, έναντι 3,3% τον προηγούμενο μήνα.

Η τάση αποκλιμάκωσης ήταν σχεδόν καθολική σε ολόκληρη την ήπειρο. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός σημείωσε πτώση σε 22 κράτη-μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε 3 και κατέγραψε άνοδο σε μόλις 2 χώρες.

Τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ εντοπίζονται στη Σουηδία με 1%, την Τσεχία με 1,1% και τη Δανία με 1,8%. Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στη Ρουμανία με το υψηλό 9,2%, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία με 5,4% και τη Βουλγαρία με 5,2%.

Εξετάζοντας τις συνιστώσες που τροφοδοτούν την ακρίβεια στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον ετήσιο δείκτη, προσθέτοντας 1,51 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολουθεί ο κλάδος της ενέργειας με επιβάρυνση 0,77 ποσοστιαίων μονάδων, η κατηγορία των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού με 0,29 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 0,18 ποσοστιαίες μονάδες.