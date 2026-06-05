Νέα διεύρυνση παρουσίασε το επιτοκιακό περιθώριο τον Απρίλιο, καθώς οι τράπεζες επέλεξαν να κρατήσουν καθηλωμένες τις αποδόσεις των καταθέσεων, προχωρώντας παράλληλα σε αυξήσεις στα επιτόκια των χορηγήσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,31%, την ώρα που το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων «έκανε ποδαρικό» σε υψηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας το 4,76%.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την «ψαλίδα» μεταξύ των δύο κατηγοριών στο 4,45%, καταγράφοντας σημαντική άνοδο από το 4,08% του προηγούμενου μήνα.

Στο σκέλος των αποταμιεύσεων, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας για τα νοικοκυριά διατηρήθηκε στο 0,03%, ενώ για τις επιχειρήσεις υποχώρησε κατά 4 μονάδες βάσης, διαμορφούμενο στο 0,09%.

Αντίθετα, μικρή άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης σημείωσε το μέσο επιτόκιο στις καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά, φτάνοντας το 1,13%, με το αντίστοιχο των επιχειρήσεων να παραμένει ουσιαστικά στάσιμο στο 1,76%.

Πως διαμορφώνονται τα επιτόκια των δανείων

Στην πλευρά των δανείων, οι πιέσεις ήταν εντονότερες, με τις περισσότερες κατηγορίες να παίρνουν την ανιούσα.

Στα καταναλωτικά δάνεια, εκείνα που δεν έχουν καθορισμένη διάρκεια (όπως πιστωτικές κάρτες, ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις) παρέμειναν σταθερά στο υψηλό 14,65%, όμως τα καταναλωτικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου εκτινάχθηκαν κατά 138 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 11,19%.

Στον αντίποδα, τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο επέδειξαν σταθερότητα, μένοντας σχεδόν αμετάβλητα στο 3,49%.

Παράλληλα, το κόστος χρήματος αυξήθηκε και για τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια ενισχύθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,59%, ενώ στα επαγγελματικά δάνεια η άνοδος ήταν 7 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο στο 6,85%.

Ιδιαίτερη αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης καταγράφηκε στα νέα επιχειρηματικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου, τα οποία διαμορφώθηκαν στο 4,41%, ενώ τα δάνεια τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) επιβαρύνθηκαν κατά 36 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,58%.

Τέλος, η διάρθρωση των επιτοκίων με βάση το ύψος της χρηματοδότησης δείχνει ότι οι αυξήσεις επηρέασαν όλο το φάσμα της αγοράς.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια έως 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης στο 5,08%, για ποσά από 250.001 έως 1 εκατομμύριο ευρώ σημείωσε άνοδο 16 μονάδων βάσης στο 4,48%, ενώ η μεγαλύτερη επιβάρυνση, κατά 54 μονάδες βάσης, εντοπίστηκε στα μεγάλα δάνεια άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, με το επιτόκιό τους να διαμορφώνεται στο 4,37%.