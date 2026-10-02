Έντονες πληθωριστικές πιέσεις καταγράφονται στη ζώνη του ευρώ, με τον ετήσιο τιμάριθμο να σημειώνει σημαντική επιτάχυνση, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις ραγδαίες αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας.

Τα νέα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια αισθητή απόκλιση από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που καταγράφουν από τα υψηλότερα ποσοστά.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να επιταχυνθεί στο 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2026 από 3,2% τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων τριών ετών και προσεγγίζοντας σχεδόν το διπλάσιο του στόχου 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η σημαντική αυτή άνοδος αποδίδεται κυρίως στην κατακόρυφη αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία πυροδοτήθηκε από τις αυξημένες πιέσεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικότερα στις συνιστώσες του πληθωρισμού, η ενέργεια εκτιμάται ότι θα σημειώσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό με 18,8% (από 14,3% τον Αύγουστο), ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% (από 3,0%), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% (από 1,1%), καθώς και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 1,1% (από 1,2%).

Σε επίπεδο κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά στην ευρωζώνη καταγράφονται στη Λιθουανία με 6,1%, τη Βουλγαρία με 5,6%, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο με 5,2%, την Ελλάδα με 5,1% (αυξημένος από το 3,7% του Αυγούστου), την Ισπανία με 5,0% και το Βέλγιο με 4,6%.

Αντιθέτως, στον αντίποδα βρίσκονται η Μάλτα με το χαμηλότερο ποσοστό (2,2%), η Φινλανδία με 2,6%, η Λετονία με 2,9%, καθώς και η Εσθονία με την Ολλανδία που διαμορφώνονται στο 3%.