Στην περιοχή του 9% φαίνεται να σταθεροποιείται η ανεργία το τελευταίο διάστημα, με τα στοιχεία του Μαρτίου να επιβεβαιώνουν αυτή την τάση.

Στο 9% και τον Μάρτιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,4% τον Μάρτιο 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,6% τον Φεβρουάριο 2026.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 436.057 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 10.632 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (2,4%) και αύξηση κατά 19.021 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (4,6%).

Οι γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο από τους άνδρες να βρουν δουλειά και το σχετικό ποσοστό ανήλθε σε 11,5% από 11,7% τον Μάρτιο πέρυσι, ενώ στους άνδρες σε 6,9% από 7,5%.

Παραμένουν οι νέοι ο «μεγάλος ασθενής» της αγοράς εργασίας, αφού στην ομάδα 15- 24 ετών η ανεργία διαμορφώθηκε σε 21% από 21,1% τον Μάρτιο 2025, αλλά στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,3% από 8,8%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.383 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 117.047 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (2,7%) και αύξηση κατά 3.645 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (0,1%).

Τέλος, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.876.809 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 141.058 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (4,7%) και μείωση κατά 26.947 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (0,9%).