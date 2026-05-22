Το στεγαστικό πρόβλημα αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για την ευρωπαϊκή συνοχή, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στην άτυπη συνεδρίαση της ευρωομάδας στη Λευκωσία.

Η συζήτηση για τη στέγαση, η οποία εντάχθηκε στην ατζέντα μετά από ελληνική πρωτοβουλία, αποτελεί πλέον κοινό τόπο για τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρώπης.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, αν και η στέγαση αποτελεί κυρίως εθνική ή τοπική αρμοδιότητα και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι υπουργοί Οικονομικών οφείλουν να συντονίσουν τις πολιτικές τους και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, καθώς το ζήτημα επηρεάζει άμεσα την κοινωνική σταθερότητα και την οικονομία.

Παράλληλα, ο υπουργός εξήρε τον γεωπολιτικό και οικονομικό ρόλο της Κύπρου, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η σταθερότητά της αποτελούν υπόθεση ολόκληρης της Ευρώπης.

Στο πεδίο της οικονομίας, η συνεδρίαση εστιάζει στις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες δείχνουν αναθεώρηση της ανάπτυξης προς τα κάτω και του πληθωρισμού προς τα πάνω.

Αν και αναγνώρισε την ύπαρξη στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, ο πρόεδρος του Eurogroup ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε καθεστώς στασιμοπληθωρισμού, καθώς διατηρείται η θετική τροχιά ανάπτυξης και η ήπειρος επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Η στρατηγική απάντηση της Ευρώπης βασίζεται στην εμπειρία του 2022, με την εφαρμογή μέτρων που οφείλουν να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πιο ευάλωτων πολιτών.

Η διαχείριση της παρούσας συγκυρίας απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, καθώς οι αγορές ομολόγων παρουσιάζουν αστάθεια. Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε την ανάγκη να στηριχθούν οι κοινωνίες χωρίς όμως η τρέχουσα ενεργειακή κρίση να μετατραπεί σε δημοσιονομική κρίση, δεδομένου ότι η σημερινή δημοσιονομική εξίσωση είναι σαφώς πιο δύσκολη από εκείνη του 2022.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις, με πλήρη επίγνωση ότι τυχόν παρατεταμένο κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ πέραν του Ιουνίου θα επιδεινώσει την κατάσταση τους επόμενους μήνες. Πάντως, οι έως τώρα ενεργειακές πολιτικές έχουν αποδώσει, καθώς πρόσφατα στοιχεία του ΔΝΤ δείχνουν ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται από το 2020 περιόρισαν τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κατά 12% στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Τέλος, την ατζέντα της εντατικής συνεδρίασης συμπληρώνει το ζήτημα του Ψηφιακού Ευρώ, με τη συμμετοχή της Aurore Lalucq, επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος είναι ο συντονισμός του κοινοβουλευτικού χρονοδιαγράμματος με βάση τον ορίζοντα του 2029 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η μετάβαση προς την ψηφιακή Ευρώπη χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό ως ζήτημα χρηματοοικονομικής κυριαρχίας και συνταγματικής σημασίας, το οποίο θα ενισχύσει καθοριστικά τον διεθνή ρόλο του κοινού νομίσματος.