Σε τροχιά ανάκαμψης βρέθηκε η εγχώρια αγορά οίνου κατά τη διάρκεια της αμπελοοινικής περιόδου 2025/2026, καταγράφοντας άνοδο 11,1% στη συνολική κατανάλωση, σύμφωνα με την ανάλυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Η καταγραφή αυτή ανατρέπει το κλίμα ανησυχίας που είχε καλλιεργηθεί για υποχώρηση της ζήτησης, το οποίο είχε συνδεθεί με την πτωτική τάση στις τιμές των σταφυλιών κατά το φθινόπωρο του 2026.

Οι ποσότητες και το επίσημο ισοζύγιο της αγοράς

Σε απόλυτους αριθμούς, οι ποσότητες που απορροφήθηκαν εντός συνόρων προσέγγισαν τα 1,11 εκατ. εκατόλιτρα, έναντι του ενός εκατομμυρίου της αμέσως προηγούμενης περιόδου. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από τη διασταύρωση των επίσημων δεικτών παραγωγής, αποθεμάτων και διασυνοριακού εμπορίου.

Συγκεκριμένα, τα αποθέματα οίνου στις 31 Ιουλίου 2026 έκλεισαν στα 2.012.529 εκατόλιτρα, σημειώνοντας άνοδο σε σύγκριση με τα 1.705.521 εκατόλιτρα που είχαν καταγραφεί στην εκκίνηση της σεζόν.

Την ίδια περίοδο, η δηλωμένη οινοποίηση ανήλθε σε 1.645.200 εκατόλιτρα, οι εισροές από το εξωτερικό έφτασαν τα 302.910 εκατόλιτρα, ενώ οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 282.020 εκατόλιτρα, με επιπλέον 247.000 εκατόλιτρα να διοχετεύονται σε βιομηχανική εκμετάλλευση.

Η μακροπρόθεσμη τάση και το πεδίο των μετρήσεων

Παρά το θετικό ετήσιο πρόσημο, η μέση ποσότητα ανά κάτοικο διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στα 10,59 λίτρα, ακολουθώντας την παρατεταμένη πτωτική τάση των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως τα στοιχεία βασίζονται αυστηρά στο επίσημο σύστημα καταγραφής και δεν συμπεριλαμβάνουν ενδεχόμενες μη δηλωμένες ποσότητες από σταφύλια άλλης κατεύθυνσης, όπως επιτραπέζια ή σουλτανίνα.

Επειδή η εν λόγω περίοδος ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουλίου 2026, οι μετρήσεις δεν περιλαμβάνουν την κίνηση των επόμενων μηνών.

Εντούτοις, η ΚΕΟΣΟΕ επισημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά έρχονται να διορθώσουν την εντύπωση γενικευμένης πτώσης, αναδεικνύοντας τον ρόλο των επίσημων στατιστικών στη ρεαλιστική αποτύπωση των δεδομένων του κλάδου.