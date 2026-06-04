Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας, αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές στις τρεις χώρες για μη ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο, ορισμένων διατάξεων της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ελλείψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις που σχετίζονται με τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Η οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με στόχο να αποτραπεί η εκμετάλλευση διαφορών μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων από εγκληματικές οργανώσεις.

Παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών Αρχών των κρατών-μελών και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία δεν έχουν μεταφέρει πλήρως και ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία και για τον λόγο αυτό προχώρησε στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Οι τρεις χώρες διαθέτουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής ,και να λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Εφόσον οι απαντήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.