Την ελληνική φέτα και την ιταλική παρμεζάνα βάζει στο στοχαστρό του το γραφείο Εμπορίου των ΗΠΑ, καθώς, στις σχετικές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε., απαιτεί την κατάργηση των γεωγραφικών ενδείξεων όπως η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ). Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ, πέραν των άλλων, θέλουν να πουλάνε στην Ευρώπη και περισσότερα αγροτικά προϊόντα και οι ενδείξεις ΠΟΠ αποτελούν ένα ανάχωμα σε αυτή την επιδίωξη.

Ως ένα εμπόδιο για την ευρωπαϊκή αγορά κρίνουν οι Αμερικανοί τις γεωγραφικές ενδείξεις (Geographical Indication, GI), όπως οι ενδείξεις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, ΠΟΠ, αναφέροντας συγκεκριμένα ως παράδειγμα την φέτα και την παρμεζάνα.

Έτσι η όλη διαπραγμάτευση αφορά άμεσα την Ελλάδα και συγκεκριμένα τους Έλληνες παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η έκθεση «2025 Special 301 Report» του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών (USTR), που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζει «σημαντική πρόκληση» τις γεωγραφικές ενδείξεις και αναφέρει:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται εντατικά μέσω διμερών και πολυμερών διαύλων για την προώθηση της πρόσβασης των ΗΠΑ στην αγορά του εξωτερικού και για να διασφαλίσουν ότι οι εμπορικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των κρατών μελών της, των χωρών με παρόμοια νοοτροπία και των διεθνών οργανισμών που σχετίζονται με τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) δεν υπονομεύουν την εν λόγω πρόσβαση στην αγορά. Οι ΓΕ συνήθως περιλαμβάνουν τοπωνύμια (ή λέξεις που σχετίζονται με έναν τόπο) και προσδιορίζουν προϊόντα ως έχοντα συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό που αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος. Η ατζέντα της ΕΕ για τις ΓΕ παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική, επειδή υπονομεύει σημαντικά την προστασία των εμπορικών σημάτων που κατέχουν οι παραγωγοί των ΗΠΑ και επιβάλλει εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, τα οποία βασίζονται στη χρήση κοινών ονομασιών, όπως παρμεζάνα ή φέτα.»

