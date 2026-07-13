Αυξάνεται η πιθανότητα για δύο ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με τα όσα καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο για τον Πληθωρισμό που εξέδωσε σήμερα η ΤτΕ, η αναμενόμενη πορεία των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, με μία αύξηση επιτοκίων, σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, να αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Ωστόσο, η πιθανότητα για μια περαιτέρω αύξηση έχει ενισχυθεί μετά την πρόσφατη αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ανάλογο σκηνικό διαμορφώνεται και για τις ΗΠΑ, όπου οι προσδοκίες για περαιτέρω νομισματική σύσφιξη ενισχύθηκαν σε σύγκριση με πριν από έναν μήνα, αφότου ο νέος πρόεδρος της Fed υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στον στόχο της σταθερότητας των τιμών.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, μετά την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούνιο, οι αγορές αναμένουν τώρα μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ μία ακόμα αύξηση έως το πρώτο τρίμηνο του 2027 θεωρείται πλέον πιο πιθανή απ’ ό,τι πριν από τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Αντίστοιχα, οι προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια των ΗΠΑ αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα πάνω, με μια αύξηση 25 μονάδων βάσης έως το τέλος του 2026 να προεξοφλείται ως το επικρατέστερο σενάριο, ενώ μια δεύτερη αύξηση έως τα μέσα του 2027 θεωρείται επίσης πιθανή.

Η ακτινογραφία και οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό

Όσον αφορά στην τρέχουσα πορεία του πληθωρισμού, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤ) τον Ιούνιο υποχώρησε στο 2,8% στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, και στο 3,9% στην Ελλάδα, ενώ στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Μάιο στο 4,2%.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η ΤτΕ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,8% το 2026 από 2,9% το 2025.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας αλλά και την επιμονή του πληθωρισμού στις υπηρεσίες, η οποία οφείλεται κυρίως στις αναμενόμενες αυξήσεις σε μισθούς και ενοίκια, καθώς και στις πιέσεις που ασκεί η υψηλή τουριστική ζήτηση.

Για τα επόμενα έτη, ο δείκτης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027 και να διαμορφωθεί στο 2,3% το 2028.

Ενέργεια και δομικός πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να πραγματοποιήσει άλμα στο 11,1% εντός του 2026, αποτυπώνοντας τις ισχυρές αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Ωστόσο, προβλέπεται να επιβραδυνθεί απότομα στο 1,0% το 2027, λόγω των ισχυρών καθοδικών επιδράσεων της βάσης σύγκρισης (base effects) και της εκτιμώμενης χαλάρωσης των διεθνών τιμών.

Το 2028, η ενσωμάτωση του νέου συστήματος εμπορίας ρύπων ETS2 αναμένεται να τροφοδοτήσει εκ νέου τον ενεργειακό πληθωρισμό, οδηγώντας τον στο 2,4%.

Ο δομικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,0% το 2026, εξαιτίας της ισχυρής επιμονής που εμφανίζει ο κλάδος των υπηρεσιών. Στη συνέχεια, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,5% το 2027 και θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία στο 2,3% το 2028.

Αν και οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο επιμέρους συστατικό του ΕνΔΤ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών παραμένει ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης του γενικού δείκτη, συνεισφέροντας 2,1 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα και 1,5 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρωζώνη.

Η εικόνα στην αγορά των εμπορευμάτων

Στο πεδίο των καυσίμων, οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα κατά τον τελευταίο μήνα, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν και πρόσφατα κατέγραψαν μια συγκρατημένη άνοδο λόγω των νέων εστιών έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στον αντίποδα, οι τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο, γεγονός που αποδίδεται στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό για την απόκτηση φορτίων LNG, αλλά και στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την αναπλήρωση των ενεργειακών αποθεμάτων της Ευρώπης.