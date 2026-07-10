Το φλέγον ζήτημα της έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο των διαπραγματεύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή μια ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσε η Ισπανία. Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο, προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού Μηχανισμού.

Μέσω αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να δανείζεται απευθείας από τις αγορές εκ μέρους των κρατών-μελών και στη συνέχεια να αναδιανέμει τα κεφάλαια αυτά με τη μορφή δανείων.

Μια πρώτη διερευνητική συζήτηση επί του σχεδίου πραγματοποιήθηκε ήδη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, ο προτεινόμενος Μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ετήσιες εκδόσεις χρέους που θα αγγίζουν έως και τα 850 δισεκατομμύρια ευρώ.

Για την υλοποίησή του, ωστόσο, τίθεται ως απαράβατος όρος η καθολική συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., σε σύμπραξη με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Βάσει του σχεδιασμού, κάθε χώρα θα μπορεί να αντλεί από τον Μηχανισμό ρευστότητα που θα αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της ετήσιας εκδοτικής της δραστηριότητας.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, για παράδειγμα, αν ο ετήσιος προγραμματισμός προβλέπει άντληση 9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις αγορές, τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω του Μηχανισμού.

Η φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται στην αξιοποίηση του χαμηλού κόστους δανεισμού που απολαμβάνει η Κομισιόν, προς όφελος των χωρών με υψηλό δημόσιο χρέος, προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι για εθνικές προτεραιότητες. Το τελικό κόστος και το αντίστοιχο όφελος θα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, εάν ο Μηχανισμός δανείζεται με ένα ενδεικτικό επιτόκιο 3,20% και η Ελλάδα με 3,75%, η χώρα μας δεν θα επωφελείται αυτούσια από το 3,20%. Θα καλείται να καλύψει τη διαφορά με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς, όπως της Γερμανίας που βρίσκεται για παράδειγμα στο 3,05%.

Έτσι, το τελικό επιτόκιο για την Ελλάδα θα διαμορφωνόταν στο 3,35%, δηλαδή 3,20% συν τη διαφορά του 0,15%, εξασφαλίζοντας πάντως ένα σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την απευθείας έξοδο στις αγορές.

Τα μεγαλύτερα οφέλη από αυτή τη ρύθμιση αναμένεται να αποκομίσουν χώρες που προχωρούν σε εκδόσεις μεγάλων ποσών, όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ μικρότερο αλλά υπαρκτό θα είναι το κέρδος για κράτη όπως η Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα και δικαίωμα ένταξης θα έχουν αυστηρά και μόνο τα κράτη-μέλη που συμμορφώνονται πλήρως με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συζήτηση για το κοινό χρέος αποτελεί ιστορικό σημείο τριβής στην Ε.Ε., χωρίζοντας παραδοσιακά τις χώρες του Νότου από το πιο συντηρητικό μπλοκ του Βορρά.

Η αρχή για την κάμψη των αντιστάσεων έγινε το 2021 με το έκτακτο πρόγραμμα των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω της πανδημίας.

Η χρονική συγκυρία που επιλέγει τώρα η Μαδρίτη να επαναφέρει το ζήτημα κρίνεται ιδιαίτερα στρατηγική, καθώς έχει ήδη εκκινήσει η κρίσιμη διαπραγμάτευση για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. της περιόδου 2028-2034, η οριστική συμφωνία του οποίου αναμένεται να κλειδώσει έως το τέλος του 2026.