Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά σήμερα, με την προσφορά να είναι μειωμένη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που διαταράσσει τη ροή υδρογονανθράκων από τον Κόλπο και δημιουργεί κινδύνους για τις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Γύρω στις 13:10 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Μαΐου, σημείωσε άνοδο 2,73% στα 87,74 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο.

Το βαρέλι του αμερικανικού αργού (WTI), παράδοσης Απριλίου, ενισχύθηκε κατά 4,62% στα 84,75 δολάρια.

Οι αρχές των Κούρδων του Ιράκ ανακοίνωσαν σήμερα ότι η παραγωγή σε πετρελαιοπηγή την οποία εκμεταλλεύεται η αμερικανική εταιρία HKN Energy διεκόπη ύστερα από επίθεση.

«Κάθε μέρα που περνά χωρίς επανάληψη των ροών οδηγεί την πετρελαϊκή αγορά στο να αναθεωρήσει προς τα επάνω τον όγκο της προσφοράς που χάνεται», εξηγούν αναλυτές της ING.

Ο αποκλεισμός του στενού του Χορμούζ, από όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής του μαύρου χρυσού, προκαλεί προβλήματα στην τροφοδοσία των παγκόσμιων αγορών και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής της περιοχής καθώς οι δυνατότητες αποθήκευσης είναι περιορισμένες.