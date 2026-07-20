Σε στοιχειοθέτηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων προχώρησε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ΕΡΤnews.

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι το σενάριο των πρόωρων εκλογών δεν υφίσταται, καθώς οι κάλπες θα στηθούν κανονικά στο τέλος της τετραετίας, το 2027, με την παρούσα γεωπολιτική συγκυρία να επιτάσσει σταθερότητα.

Παράλληλα, απέδωσε την έντονη παρουσία των κυβερνητικών κλιμακίων στην περιφέρεια στην ανάγκη παρακολούθησης και υλοποίησης του προγραμματισμένου έργου.

Αναφορικά με τη δικαστική έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε τον απόλυτο σεβασμό της κυβέρνησης στις θεσμικές διαδικασίες, ενώ απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί «κυβέρνησης υποδίκων», υπενθυμίζοντας ότι η πλειονότητα των πρόσφατων αιτημάτων άρσης ασυλίας αφορά βουλευτές των μειοψηφιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα φημολογούμενα μέτρα και τις φοροελαφρύνσεις που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επικείμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι η σταθερή μείωση των φορολογικών βαρών με παράλληλη διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς αποτελεί βασική μέριμνα.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει παρεμβάσεις για την ελάφρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, με τις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού να εξαρτώνται άμεσα από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος θα καθοριστεί από τις επιδόσεις του τουρισμού και τις επιπτώσεις των διεθνών αναταράξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός υπενθύμισε τις άμεσες παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται για την απομείωση των πληθωριστικών πιέσεων, όπως η εξασφάλιση μείωσης 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ σε συνεργασία με τα διυλιστήρια.

Τέλος, απαντώντας στις επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι η κυβέρνηση κινείται βάσει ενός συνολικού και αυστηρά κοστολογημένου σχεδίου, το οποίο επιδιώκει τη δίκαιη αναδιανομή του μερίσματος της ανάπτυξης χωρίς να καταφεύγει σε φορομπηχτικές πολιτικές ή απατηλές υποσχέσεις που στερούνται πραγματικών δεδομένων.